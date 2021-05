La senadora por Aysén se mostró preocupada por la situación que tiene colapsado el sistema de salud en la región, que hoy presentó 32 casos nuevos de Covid 19. Además, el Minsal informó que desde el jueves la comuna de Aysén retrocede a Cuarentena. “Lo que reclamo es la falta de prevención para adelantar escenarios”, sostuvo la parlamentaria, justo en medio cuando el Ejecutivo anuncia el “Pase de movilidad” que permitirá mayores libertades para las personas con dos dosis de la vacuna.

Aysén.- La situación en Aysén por el aumento de casos por Covid está en cifras riesgosas, situación que llevó a la senadora Ximena Órdenes Neira a realizar una fuerte crítica a la forma que se ha enfrentado la pandemia durante este último año.

“No es novedad que la situación en Aysén es altamente compleja llevamos más de un año pidiendo testeo, trazabilidad, asilamientos efectivos, para contactar los casos a tiempo y aislarlos. Las camas UCI sabemos hace más de un año la capacidad que tiene la región”, y agregó: “Lo que reclamo es la falta de prevención de adelantar el escenario. Recién después de un año le he visto al hospital regional, al servicio de salud, al sector con una comunicación de riesgo adecuada”.

Respecto a la comunicación de riesgo, la parlamentaria fue enfática al asegurar “la comunicación de riesgo es uno de los grandes déficits de la pandemia”. Asimismo, recalcó que exigir incremento de camas críticas es una petición “poco realista”.

“Hay que dotar del máximo de herramientas posibles para el sistema de salud, porque el tema no es solo aumentar camas UCI, porque se requiere de profesionales que tengan el conocimiento para procesos más difíciles como es la intubación. Entonces no es llegar y solicitar un aumento de camas críticas sin considerar que estamos hablando de recursos finitos, que necesitan de profesionales capacitados para enfrentar dicha disponibilidad”, sostuvo.

Respecto al “pase de movilidad” la parlamentaria recordó el escenario que dejó el permiso de vacaciones y llamó a las autoridades a “informar adecuadamente a la población respecto a este pase, ya que se está dando una falsa señal de normalidad, cuando hay regiones, comunas que están en una situación crítica como es el caso de Aysén”.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes hizo un llamado a respetar las medidas de cuidado impuestas por la autoridad, además, de reiterar que la región de Aysén está viviendo un escenario, con una complejidad que era esperable.

“No queda otra que las personas adopten las medidas de cuidado y respeten las cuarentenas, acá todos tenemos una responsabilidad y es aprendizaje para el futuro. Este escenario era predecible, la situación y la fragilidad del sistema de salud de la región es conocido. Hoy estamos al límite, por lo tanto, la primera obligación es que se adopten todas las medidas de autocuidado, se respeten las medidas que están establecidas y sobretodo el tema de la vacunación es importante, el nivel de rezagados de la región es algo, porque es importante la comunicación de riesgo”, puntualizó.