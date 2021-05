Luego de conocer en terreno los problemas de construcción que presentan las casas del proyecto habitacional Nuevo Horizonte de Cochrane, las que fueron entregadas en julio de 2020, el diputado Miguel Ángel Calisto envió un oficio al Ministerio de Vivienda pidiendo que se hagan cargo de la situación y reparen las viviendas.

Cochrane.- Según el legislador, quien visitó las casas en compañía de los Consejeros Jorge Abello y Carlos Campo, “lamentablemente vemos problemas en la construcción de las casas. Hay problemas de aislación térmica, hay quiebre de cerámica, humedad en las paredes, desnivel en los accesos a las viviendas, los que claramente no cumplen ningún tipo de normativa. Lamentamos que un proyecto tan bonito haya caído en este tipo de errores que hoy afectan a las familias”.

Calisto agregó que “estamos oficiando al Ministerio de Vivienda para que se hagan cargo de esta situación, y la empresa responda con las garantías necesarias para permitir que estos errores se corrijan. No por que hayan recibido apoyo del Estado la gente debe quedarse callada y aceptar lo que recibe. Acá hay plata pública, de todos los chilenos y las empresas cobran por lo bajo 50 millones por casa construida de estas características”.

“La gente se merece una vivienda digna, que les dure por mucho tiempo, y no que al año de recibirlas tengan este tipo de problemas. Por eso estamos haciendo los reclamos respectivos y esperamos que el Ministerio de Vivienda se haga cargo de su responsabilidad en esta materia”, señaló el diputado.

Finalmente, Pamela Lepío, una de las voceras de los vecinos del proyecto habitacional Nuevo Horizonte, indicó que “nosotros hace mucho tiempo que llevamos reclamando. De parte de la empresa y de Serviu nos han dado puros calmantes. Nosotros nos acercamos a los consejeros Jorge Abello y Carlos Campos, quienes a su vez nos conectaron con el Diputado Calisto, quien vino a conocer nuestra situación. Súper agradecida por su apoyo y espero que este tema se solucione”.