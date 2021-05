Tras los anuncios oficializados por el Presidente Piñera este fin de semana, las máximas autoridades de Salud y Gobierno detallaron el lunes pasado en qué consistirá el Pase de Movilidad que supone una mayor libertad individual para las personas vacunadas contra el Covid-19.

Aysén.- Tatiana Fontecha Bórquez, Vocera de Gobierno Aysén, detalló que el denominado Pase de Movilidad corresponde a un “certificado digital y dinámico entregado por el Ministerio de Salud, que acredita que su portador ha completado su esquema de vacunación contra el Coronavirus. Esto bajo ninguna circunstancias significa un chipe libre o un relajo en las medidas sanitarias, sino más bien es un incentivo a vacunarse y un avance prudente para aquellos que han sido responsables en temas sanitarios, como nuestros adultos mayores”.

Tal como lo señala la autoridad regional, el Pase de Movilidad libera a su portador de ciertas restricciones de desplazamiento impuestas en las comunas que están en Cuarentena o Transición. De ninguna manera lo libera de la obligación de aislamiento que conlleva el ser caso confirmado, probable o contacto estrecho de coronavirus.

“Nos referimos a que es un certificado dinámico, pues este se actualiza digitalmente, cruzando datos con el ministerio de salud, asegurando que su portador no se encuentre, en ese momento, en período de aislamiento obligatorio”; agregó, Fontecha Bórquez.

¿Quiénes pueden obtenerlo?

Todas las personas que hayan completado su proceso de vacunación y tengan cumplido los 14 días desde la segunda dosis de las vacunas Sinovac, AstraZeneca, Pfizer o la dosis única de CanSino, además que esa persona no tenga una indicación de aislamiento.

Los menores de edad podrán acceder al pase de movilidad una vez sean considerados oficialmente en el calendario de vacunación (salvo los enfermos crónicos de 16 y 17, ya considerados). Mientras no sean considerados, los menores de edad podrán acceder al levantamiento personal de las restricciones individuales de movilidad, siempre y cuando estén acompañados por su madre, padre o tutor con pase de movilidad habilitado.

“Hay que destacar que cualquier persona puede obtener su comprobante de vacunación que contiene el código QR en forma física o digital, pero el pase de movilidad es el certificado que se emite con la lectura o escaneo de dicho código, señalando así si la persona asociada cumple con las condiciones o no”. Especificó la vocera.

¿Cuándo entra en vigencia y dónde se solicita?

Al respecto la Seremi explica que “Para obtener el Código QR sólo es necesario ingresar a la página mevacuno.gob.cl y verificar sus datos: como correo electrónico y residencia, lo que les otorgará su código. Mientras que la entrada en vigor del pase propiamente tal comenzó a regir este 26 de mayo”.

A su vez la vocera indicó que las personas mayores de 70 años o quienes no tengan acceso a internet pueden solicitar una copia del certificado en los locales de vacunación, consultorios, postas rurales e incluso en las dependencias de la Seremi de Gobierno. “Si usted vecino o vecina no sabe cómo hacer el trámite y necesita asistencia, puede dirigirse, con todas las medidas de resguardo, a nuestras oficinas en Ogana 798, Coyhaique, donde nuestros funcionarios podrán ayudarles”.

Para finalizar la vocera expuso que “este pase no entrega ningún tipo de beneficio, por el contrario exime de ciertas restricciones y conlleva una mayor responsabilidad. Es tarea de todos cuidarnos y el estar vacunados no nos hace inmunes a la enfermedad, ni mucho menos a no transmitirla, por eso se debe resguardar las medidas sanitarias y por sobre todo desplazarse sólo en casos necesarios. Aún nos queda una larga batalla contra el Covid-19, pero si todos ponemos un poco de nuestro aporte, pronto podremos volver a la normalidad”.