El parlamentario consideró imprudentes las expresiones de la presidenta del Senado, Yasna Provoste quien criticó los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera.

Valparaíso.- “Se valora sin duda la propuesta que hace el Gobierno para seguir atendiendo la situación de emergencia sanitaria y los costos que esto ha llevado en la vida de las personas”. De esta manera, el senador David Sandoval se refirió a los anuncios realizados por el Presidente Sebastián Piñera, en el marco de la agenda de mínimos comunes para enfrentar la crisis.

En particular, el parlamentario valoró el impacto que tendrá el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal, el cual propone un aporte adicional que sea entregado al 100% de la población más vulnerable, según el Registro Social de Hogares -aumentando desde el 80% actual-. “Va a significar un aporte equivalente a la línea de la pobreza, con una inversión del Estado de US$ 2.800 millones mensuales, que se va a pagar por los meses de junio julio y agosto. Esto nos parece significativo”, indicó.

Sobre el apoyo a las Pymes, que significa un efecto fiscal superior a los US$ 120 millones, Sandoval lo considera un aporte pero que no es suficiente. “Las pymes han estado privadas de muchos de los recursos, fruto del cierre a raíz de las resoluciones de la autoridad sanitaria en materia de cuarentenas y restricciones producto de la pandemia, e incluso a partir del estallido social. Espero que en el Senado, en el Congreso, se puedan hacer algunos perfeccionamientos al sistema”, puntualizó.

Por otro lado, y desde el punto de vista político, el senador Sandoval consideró imprudentes las expresiones de la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien la noche de este miércoles, señaló que los anuncios del Ejecutivo eran insuficientes. “Tiene que entender que es presidenta de una institución, que representa a senadores y senadoras de uno y otro lado y en esa condición, el presidente (Sebastián Piñera) la recibió para esta apertura de diálogo como presidenta del senado, no como Yansa Provoste senadora ni como eventual candidata presidencial. Uno podrá estar en desacuerdo, pero las expresiones evidentemente tienen un carácter que escapan de su rol como presidenta (del Senado)”, cuestionó.

En ese sentido, dijo que el tono “no corresponde y lo que uno espera son expresiones a la altura de los momentos que estamos viviendo”.

Finalmente, el legislador espera que las iniciativas se tramiten lo más rápido posible en el Congreso, considerando que este jueves el Ejecutivo ingresó los proyectos de ley a la Cámara de Diputados, para que inicien su tramitación legislativa.