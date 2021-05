Con mesura se tomó la senadora por Aysén, Ximena Órdenes Neira, los anuncios hechos por el mandatario anoche. A su juicio, “es necesario analizar lo propuesto por La Moneda, en nuestra perspectiva es que nadie quede fuera, una situación que ya ha ocurrido anteriormente”, sostuvo.

Valparaíso.- Con casi un mes de retraso, luego de recibir los “mínimos comunes” de la oposición, La Moneda respondió con su propuesta, la cual incorpora una extensión del IFE al total de las familias que están en el Registro Social de Hogares y un fondo de US$2.000 millones para las Pymes. Una propuesta que “será analizada en detalle”, adelantó la senadora Ximena Órdenes.

Según la parlamentaria los anuncios gubernamentales “hay que revisarlos en detalle, porque el papel aguanta mucho, ya estamos acostumbrados a la letra chica y de las propuestas a la realidad ha existido una gran distancia y desconexión por parte de este Gobierno con las demandas ciudadanas y de las Pymes”.

Al momento de analizar el anunció del IFE hecho por el Presidente, la senadora Órdenes indicó: “Primero hay que leer el proyecto para comprobar si la universalidad que aseguró el mandatario se cumple. Segundo, lamento que los montos informados sean inferiores a los propuestos por la oposición. Nosotros propusimos una Renta Básica Universal de $229.061 para una persona y que llegaba a $604.495 para un hogar de cuatro personas. Mientras que La Moneda para el mismo rango familiar propone $177 mil y $464 mil respectivamente”.

En esta línea, la senadora Órdenes lamentó que el documento “mínimos comunes” entregado por los parlamentarios de la oposición a La Moneda, hace casi un mes, no haya sido considerado en el anuncio presidencial.

“Nuestros ‘mínimos comunes’ es un documento responsable lo trabajamos con gremios, expertos y de la sociedad civil, con propuestas de beneficios en materia social, sanitaria universal, y además, con el detalle de dónde sacar los recursos para ir en ayuda de la familias y especialmente de las Pymes. Por su parte, al escuchar y leer los anuncios del Gobierno queda la sensación de no leyeron nuestra propuesta”.

Finalmente, la senadora independiente aseguró no entender los llamados a diálogo del La Moneda y recalcó: “No se entiende cuando el Gobierno, sus ministros nos llaman a dialogar para superar la crisis, pero al momento de demostrar este diálogo sencillamente el Presidente parece no escuchar”.