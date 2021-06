Dos meses más tendrán de plazo las familias que quieran acceder al Subsidio de Arriendo Especial Clase Media que entrega el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eso luego que el ministro Felipe Ward informara que el proceso de postulación, que cerraba este lunes, se extendió hasta el 30 de julio.

Se trata de un subsidio destinado a personas que hayan perdido su trabajo o disminuido sus ingresos en, al menos, un 30%, siendo favorecidas con una ayuda de hasta 250 mil pesos, durante tres meses, para arriendos de hasta los 600 mil pesos (cobertura de 70% del arriendo).

Respecto al nuevo plazo, el ministro Ward indicó que “sabemos lo importante que es apoyar a las familias que se han visto afectadas económicamente por la pandemia. Por eso, y reforzando el compromiso que tenemos como Gobierno, es que hemos decidido extender hasta el 30 de julio el plazo de postulación al Subsidio de Arriendo Especial Clase Media para que más personas accedan a esta ayuda para el pago de su arriendo. El año pasado beneficiamos a 50 mil familias y este año haremos lo mismo, totalizando 100 mil familias con una importante ayuda que cubre 3 meses de arriendo”.

En ese sentido el Seremi de Vivienda, Diego Silva, valoró la ampliación del plazo anunciada por el Ministro, ya que ella ofrecerá mayores opciones de postular a las familias que están pasando mementos difíciles y que necesitan este apoyo del Estado. “Nos parece muy positivo, porque esta es una nueva oportunidad para quienes no pudieron o no alcanzaron a hacer el trámite de postulación. Sabemos que en nuestra región este subsidio puede ser de mucha ayuda, en especial para las familias que lo siguen pasando mal, afectados por la emergencia sanitaria, así que los invitamos a seguir postulando hasta el 30 de julio. No hay que olvidar que el trámite es 100% online y para conocer más información y postular, se debe ingresar a www.minvu.cl. Como hemos dicho antes las claves de este subsidio son que cubre hasta $250.000 mensual, se entrega el pago completo al arrendador equivalente a 3 meses y quiénes ya fueron beneficiados en 2020 pueden volver a postular”, precisó el Seremi.

¿Cómo funciona?

El Subsidio de Arriendo Especial Clase Media es un programa especial de arriendo para familias que se han visto afectadas económicamente como efecto de la pandemia por Covid-19. Serán 100 mil subsidios en total, los primeros 50 mil se entregaron durante el segundo semestre de 2020, mientras que en marzo de este año se inició un nuevo proceso de postulación para la entrega de otros 50 mil subsidios.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

• Demostrar pérdida de empleo o baja de más del 30% de ingresos.

• Declaración del núcleo familiar con el que se postular (Pueden postular personas con y sin RSH).

• Estar arrendando una vivienda actualmente de hasta $600.000.

• Presentar los documentos de postulación.