Un análisis crítico realizó la senadora por Aysén, Ximena Órdenes Neira, sobre la última Cuenta Pública del Presidente Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno, la que estuvo marcada por el sorpresivo anuncio de darle urgencia al Matrimonio Igualitario. “Me parece bien el tema de matrimonio igualitario que se le dé urgencia (…) y espero también que el oficialismo sea coherente también con el anuncio del Presidente y podamos contar con los votos que se requieren para hacer del matrimonio igualitario una realidad.”, adelantó.

Valparaíso.- Con un estricto protocolo sanitario se llevó a cabo la última Cuenta Pública del Presidente Piñera, tras el discurso, la senadora Ximena Órdenes analizó en detalle lo señalado por el mandatario ante el Congreso Pleno y no dudó en asegurar que fue “un discurso sin autocrítica, alejado de la realidad, lo se ha transformado en una costumbre de este Gobierno”.

En esta línea, la parlamentaria por Aysén fue enfática en aclarar: “El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha aparecido siempre alejado de la ciudadanía y no ha logrado sintonizar con lo que son las grandes demandas ciudadanas, cuando se atribuye logros como la ruta y el proceso constituyente en curso no hace mención de que esto es parte de la agenda del estallido social y cuando formaliza se hace, a través de un gran acuerdo nacional, que nace del Congreso”, explicó.

Asimismo, la senadora Órdenes lamentó que el mandatario insistiera en llamar “al diálogo”, cuando –a su juicio- todas las oportunidades que ha tenido para sentarse en una mesa con la oposición la ha desechado. “El Presidente Piñera llama al diálogo en su cuenta al país, pero ha quedado en evidencia que ha sido él y su gobierno quienes no han querido dialogar, no aceptan críticas, ni visiones distintas. La pandemia les ha costado la vida a casi 30 mil chilenos y aún no cede”, indicó.

Otros de los aspectos que fue duramente criticado por la senadora Ximena Órdenes Neira, fue la mención en materia de derechos humanos, para la parlamentaria por Aysén los dichos del mandatario tienen un alto grado de provocación. “Todas las organizaciones que el Presidente Piñera mencionó en su discurso constataron terribles violaciones a los derechos humanos. Acá la historia no tiene dos versiones, durante este gobierno se vivió la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura y él debe hacerse responsable”, apuntó.

Y agregó: “Los dichos del Presidente en esta materia solo provocan a la ciudadanía, pasa por alto los sendos informes de los organismos internacionales que establecieron la grave situación que vivieron las chilenas y chilenos”, puntualizó.