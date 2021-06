Parlamentario dijo hacerse cargo de los requerimientos que han planteado los dirigentes vinculados al rubro en la región de Aysén.

Aysen.- Un oficio para dar cuenta de su inquietud respecto de las medidas sanitarias del Plan Paso a Paso y el impacto que éstas han tenido en el sector gastronómico y turismo en la región de Aysén, fue el objetivo central de una presentación realizada en los últimos días por el senador David Sandoval, en la sala de la Cámara Alta.

En su intervención, el parlamentario pidió enviar un documento con sus planteamientos al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y a los ministros de Salud, Enrique Paris, y de Economía, Lucas Palacios, en la cual se refirió al complejo momento que atraviesan los empresarios del rubro. “En varias ocasiones, en esta misma sala (del Senado) y estando el propio ministro de Salud, Enrique París, hemos manifestado que ciertas medidas tienen que tener un correlato con la realidad del territorio. Solemos en nuestro país establecer normas, donde queremos que una sola medida le sirva a Arica, Santiago y también a zonas tan extremas como las nuestras. Y no hablo solamente por Aysén”, fundamentó.

Por lo mismo, dijo hacerse cargo y parte de los requerimientos que han realizado los dirigentes. “Patricia García, quien incluso ha presentado, en nombre del gremio gastronómico y turístico, un sendo recurso de protección; por Cristina Reyes, presidenta de la Cámara de Turismo de Coyhaique, por la Cámara de Comercio de Coyhaique, por la Corporación Multigremial de Aysén, por la Asociación de Gastronómicos de Aysén y por la AG Todos por el Turismo de la región”, puntualizó.

“Se trata de que estas medidas de control sanitario tienen que tener un efecto práctico”, afirmó, subrayando que cuando se permite a restaurant, cafeterías, etc., operar solo en terrazas, estos “difícilmente pueden funcionar”, sobre todo al considerar las bajas temperaturas.

Sandoval aclaró también que no está en contra de las restricciones, sino que éstas tienen que ser prácticas, de lo contrario, no tienen sentido lógico. “Y por ello solicitar estos oficios, para que en el análisis se entienda que el territorio abarca una extensión de realidades climáticas muy distintas y que tienen que adaptarse para que sean realmente eficientes y contribuyan, dentro de lo posible, a la reactivación de estos gremios”, finalizó.