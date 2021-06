La Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia OPD de Chile Chico, cumplió 15 años con un trabajo directo, con gran relevancia y participación de niños, niñas y jóvenes del territorio, lo que quedó plasmado en cada uno de los recuerdos de las actividades realizadas tanto en la “ciudad del sol” como en las localidades del interior de la comuna.

Chile Chico.- Paulina Hernández, encargada de la OPD, relevó esta década y media de trabajo en esta oficina, que es el resultado de un convenio entre el Sename y la Municipalidad de Chile Chico.

“Es una oficina que se ha mantenido hasta la fecha, es por ello que cobra tanta importancia para nosotros, son ya 15 años. Hoy personalmente a mí me tiene muy contenta, que dentro de estos 4 años que me ha tocado estar dentro del Municipio, tres años los haya desarrollado al interior de la OPD, generando muchas actividades, cambios en las estructuras donde los niños sean considerados y tomados en cuenta como sujetos de derecho. Este es sin duda nuestro foco mayor, en que los niños puedan ser capaces de estar frente a las autoridades y plantear sus inquietudes, sus necesidades, desde la perspectiva que tienen los niños”.

El trabajo con la infancia y sus representantes en directa coordinación con la OPD, se ha centrado en empoderar a los niños, para plantear bajo el respecto pero con claridad sus ideas, sueños y objetivos en beneficio de sus pares.

“La idea es orientar a las autoridades para enfocarse en cuáles son las reales necesidades de los niños y no a visualizar las necesidades desde la perspectiva de los adultos. Consideramos en ese sentido que todos los equipos que han pasado por las oficinas de derechos de la infancia, han hecho una gran labor y vaya para todos ellos también nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, ya que, no somos solamente nosotros. Han sido muchos los profesionales que han pasado por estas oficinas y la verdad es que, nos tiene muy contentas de que año a año se vaya mejorando, se vayan adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos desafíos. Por supuesto eso va de la mano de administraciones que se han comprometido, esta administración no ha estado ajena a ello”, enfatizó Paulina Hernández.

Dentro de los hitos en el trabajo de la OPD Chile Chico, se destaca la importancia que cobró para esta administración encabezada por el Alcalde Ricardo Ibarra, el Consejo de Infancia de Chile Chico, establecido en el año 2017 y que bajo la estructura de su Política Local de Infancia lograron plantear al municipio la necesidad de construir espacios deportivos y recreacionales revirtiendo sitios eriazos en lugares de esparcimiento.

“Como equipo agradecer el compromiso que mantuvo don Ricardo en estos cuatro años de gestión, preocupándose y ocupándose de las necesidades de los niños, reuniéndose con ellos, teniendo la voluntad de poderse juntar con ellos, involucrarse y conversar con los niños en base a sus demandas, sus carencias, sus necesidades. Así es que, nos tiene muy contentas, nos llena de orgullo, de emoción, sentimos que hoy es un día para reflexionar sobre como lo hemos hecho y cuáles son los desafíos que se vienen en materia de infancia”, señaló la encargada de la OPD en la ciudad del sol.

Es importante mencionar que en su oportunidad, Chile chico fue sede del encuentro regional de Consejos Consultivos de Infancia, albergando a más de 50 niños, niñas y adolescentes que se reunieron en la comuna para trabajar en torno a demandas regionales y exponerlas ante autoridades locales.

Además, bajo esta administración municipal se logra revertir la evaluación de OPD y se logra posicionar dentro de las mejores de la región, manteniendo firme hasta los días de hoy su compromiso y trabajo arduo con la infancia de la comuna. Es asi que, en plena pandemia OPD Chile Chico adopta una posición activa entregando mascarillas a todos los niños, niñas y adolescentes de la comuna a través de los diversos establecimientos educativos de chile chico y por otra parte benefician a 19 estudiantes con la entrega de computadores que les permitirán conectarse a clases virtuales a quienes carecen de este insumo necesario en tiempos de pandemia

Se destaca también, el trabajo coordinado con las juntas de vecinos de la localidad de Chile Chico ejecutando campaña de prevención del Covid 19, en este sentido se hace entrega por parte de equipo OPD canastas con insumos de higiene y sanitización para el hogar, aprovechando la instancia de establecer conversaciones con adolescentes que den cuenta de sus necesidades y opiniones.

Otra de las actividades que destacó en este periodo fue que, Chile Chico realizó 3 ferias regionales de infancia, ferias en la que asistió toda la oferta programática de servicios públicos hasta la ciudad del sol promoviendo los derechos de la infancia y acercando la oferta de sus servicios a los niños, niñas y adolescentes, instancia que año a año fue cobrando fuerza e integrando cada vez más actores relevantes.