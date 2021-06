En esta primera reunión del proyecto “Dibuja tu comunidad”, se invitó a 18 organizaciones sociales del territorio en que se realiza la intervención, donde se les explicó la metodología de trabajo del programa Acción Local, junto con invitar a participar a las distintas entidades presentes en la conformación del grupo motor y a responder un formulario con el objetivo de recopilar información preliminar para elaborar una estrategia de intervención adecuada a la realidad del sector.

El programa Acción Local entrega formación y acompañamiento sociocomunitario junto con el financiamiento de al menos una de las iniciativas que hayan sido priorizadas y definidas por los miembros de la comunidad, abordadas desde un plan de desarrollo local que recoge las necesidades y visiones de los participantes involucrados en el proyecto.

Esta iniciativa programática se implementa desde un diseño con enfoque territorial, en pertinencia con las necesidades más urgentes, así como con las de más largo plazo, de acuerdo con las capacidades presentes en los territorios y las comunidades que lo habitan, buscando el desarrollo local y soluciones a partir de las fortalezas y debilidades identificadas.

Nicole Villalobos, miembro de la agrupación deportiva Patagonia Kids, valoró la iniciativa y aseguró que “lo encuentro maravilloso, en este lugar se han hecho pocas cosas y hemos trabajado harto para implementar nuestra iniciativa. Lo principal que nos gustaría hacer es hermosear el lugar, que puedan venir niños de otros lugares, queremos que los niños se involucren en limpiar y entender la importancia de cuidar el entorno. Tenemos ganas de que los niños pueda desarrollar deportes acuáticos como el SUP (Stand Up Paddle) o Optimist. El lugar actualmente no está apto porque está ocupado por embarcaciones en desuso y otras en reparación.”

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, destacó que “continuamos trabajando en el territorio, en esta oportunidad con una focalización especial del programa Acción Local para intervenir el sector Ensenada Baja de Puerto Chacabuco, donde buscamos fortalecer las capacidades sociales y comunitarias, como también la consolidación de redes en el sector, generando un trabajo intersectorial. Ya iniciamos el proceso de diagnóstico buscando identificar debilidades y fortalezas para trabajar junto con los vecinos en mejorar la calidad de vida de las familias que viven en este sector.”

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, recalcó que “esta primera reunión impulsada por FOSIS con la comunidad de Puerto Chacabuco nos deja muy optimistas. En primer lugar, vemos que hay una potencialización de las organizaciones sociales para lograr los objetivos en común, que es lo que busca FOSIS a través de este programa. Por otra parte, vemos empuje, ánimo y ganas de trabajar en favor de la comunidad. Hemos tenidos ejemplos súper importantes y significativos a nivel regional como Balmaceda, Villa Cerro Castillo y la Población Esteros de Aysén en Coyhaique. Queremos que este esfuerzo que hace FOSIS, la consultora y principalmente los vecinos, tenga los frutos esperados y sirva para que la comunidad se una y pueda trabajar en conjunto.”