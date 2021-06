La directora implementadora del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), María José Castro, resaltó que el nuevo servicio tendrá más atribuciones y recursos a nivel regional para que se puedan tomar mejores decisiones.

Aysén.- El 1 de octubre de este año comenzará sus funciones el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), institucionalidad que reemplazará a Sename en materia de protección y que estará bajo el alero del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

La directora Implementadora de Mejor Niñez, María José Castro, visitó la región de Aysén con el propósito de dar a conocer los alcances que tendrá el nuevo servicio de protección y, principalmente, cómo operará en regiones.

Junto al seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, sostuvieron diversos encuentros tanto con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y ONG que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNA), como con autoridades del Gobierno Regional, donde participó de un gabinete encabezado por el intendente subrogante, Juan Luis Amenábar.

En los encuentros, la directora María José Castro aseguró que “Mejor Niñez no es ni un cambio de nombre ni tampoco un cambio cosmético. Mejor Niñez no es más de lo mismo ni lo será. Se descentraliza el Servicio para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan acceder a la oferta que necesiten en el lugar donde viven. Y por eso estamos aquí, porque esperamos poder responder de manera adecuada a las necesidades que los NNA de las distintas regiones de Chile presentan, ya que sabemos lo que implica la diversidad y extensión territorial de nuestro país.

Por su parte, el seremi Jélvez agregó “lo que hoy se está materializando es poner a los niños primero. Ahora sí se está trabajando en una institucionalidad que permitirá corregir, mejorar y proteger a los niños, niñas y adolescentes, además de propiciar un cambio en todo ámbito permitirá que la sociedad se interiorice de cómo se trabaja, qué se está haciendo y transparentando resultados de las gestiones. Sin duda la visita de María José Castro a la región es muy importante y para nosotros como Desarrollo Social y Familia estar al frente de este desafío es una de las metas más importantes que hemos asumidos durante esta gestión”.

MÁS ATRIBUCIONES

El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) tendrá como principal característica la descentralización para que todos los NNA puedan acceder a la oferta que necesiten en el lugar donde viven.

Lo anterior se verá reflejado con la implementación del cargo de director regional de Mejor Niñez, para que así las regiones cuenten con una mayor autonomía y así puedan tomar mejores decisiones.

“Como Estado no podemos volver a fallarles a nuestros niños y así podamos dejar atrás las dramáticas vulneraciones de las que han sido víctimas por años. En Mejor Niñez tenemos claro que se debe hacer un cambio profundo y estamos trabajando para transformar las vidas de NNA vulnerados de todo Chile”, recalcó Castro.

La visita a Aysén por parte de la directora terminó con una visita a la Residencia de Vida Familiar, institución que atiende a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad y que han visto afectados sus derechos.