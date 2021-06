El Concejal electo por Chile Chico, Mario Figueroa Mayorga, señala que los cortes en sector paso Las Llaves ruta CH 265, son recurrentes cada año, poniendo en riesgo la vida de los transeúntes, automovilistas y animales, dejando aislados a los pobladores del interior de la comuna y sin poder realizar sus actividades o tramites en la cabecera comunal.

Chile Chico.- El integrante del nuevo Concejo Municipal, próxima a asumir, dijo que, estar aislados tres o cuatro días producto del corte de la principal y única arteria de conectividad terrestre, como lo es la ruta CH 265, sin duda tiene un impacto negativo directo sobre las comunidades y campesinos que, en su gran mayoría son adultos mayores.

Mario Figueroa, señaló que, “un corte de la principal y única ruta de conectividad terrestre con localidades del interior con su cabecera comunal de 3 o 4 días es preocupante. Tenemos adultos mayores, nuestros productores de leña y ganado que sacan su producción hacia Chile Chico están imposibilitado de hacerlo, lo que les genera pérdidas afectando sus ingresos económicos, ni hablar de una eventual emergencia. Tiempo atrás fue un parlamentario de nuestra región quien, junto a un candidato de la época, destacaba la millonaria inversión y hacían juicio de la despreocupación del gobierno anterior, precisamente por el murallón en paso las llaves. Hoy lo digo muy respetuosamente, aquí hay un problema que se repite año a año, las millonarias inversiones no están resultado y lo peor, no están siendo fiscalizadas como se debiera. Aquí lo que se requiere es una inversión que perdure en el tiempo, se ha hablado de un cobertizo similar al de la ruta Coyhaique Aysén, quizá por ahí va la solución. Aquí hay una situación que se repite cada invierno, indistinto el gobierno de turno y los afectados son directamente nuestros vecinos que en su gran mayoría son adultos mayores y pequeños productores leñeros y ganaderos, por lo tanto, es el Estado de Chile que debe hacerse cargo”.

El Concejal electo por Chile Chico, comentó además que, “el año 2016 se realizó un proceso de participación ciudadana, donde el MOP a través de la consultora Stradale, dialogó con los vecinos y dirigentes sociales de Mallín Grande y Puerto Guadal, donde el consenso al que se llegó, fue iniciar los estudios técnicos y de ingeniería que permitieran proyectar un alerón de forma horizontal con el respectivo ángulo en su techo que permitiera el descenso de rodados directo al lago, sin afectación de la ruta. Lamentablemente este tipo de proyectos son de largo aliento y deben, necesariamente pasar por el análisis técnico del Ministerio de Desarrollo Social lo que, dado el estándar de la ruta CH 265, lo torna prácticamente inviable, hago un llamado a las actuales autoridades a considerar todas las alternativas de forma de brindar una solución definitiva a esta problemática, donde los más afectados son los pobladores y pequeños productores campesinos. No podemos seguir con la construcción de muros verticales y mallas de contención que, en definitiva, han dejado de manifiesto que no son la solución, desperdiciando una gran cantidad de recursos que hoy y a la luz de la crisis económica post pandemia, se tornarán muy escasos de conseguir. Los dirigentes sociales como la Sra. Alicia Vera, Don Félix Aviléz, Doña Anita Romero, Don Esteban Cruces, Don Oscar Astudillo y Don Fernando Solar, me han manifestado su preocupación por esta problemática, habiendo participado ellos de innumerables reuniones para buscar una solución definitiva a los cortes de ruta. La verdad los dirigentes también están cansados de esta situación”, añadió Figueroa.

Finalmente, Mario Figueroa, señaló que “me parece preocupante que existiendo un contrato con una empresa privada de mantención de la ruta CH 265 considerando además la llegada del invierno, no se tenga un plan de contingencia establecido y no exista maquinaria en la zona para atender de forma inmediata la situación, insisto, se requiere mayor fiscalización y no estar atendiendo las situación cuando se puede proveer con anterioridad”.