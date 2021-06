La comunidad también les planteó problemas que tienen por un un cauce de agua que genera humedad en las viviendas.

Coyhaique.- Con la intención de conocer en terreno una serie de problemas que tienen los vecinos de la población ampliación el Divisadero, especialmente por la demora del retiro de basura domiciliaria, el diputado Miguel Ángel Calisto y el alcalde electo de Coyhaique, Carlos Gatica, se trasladaron hasta este sector de la ciudad, lugar donde se reunieron con la comunidad.

Según Nicole Medina, vecina del sector, “es muy intermitente el tema del retiro de la basura en el sector alto, por lo que se acumula en grandes cantidades y en grandes tamaños también, porque acá no solamente vienen a botar residuos domiciliarios, sino que también botan otro tipo de elementos. Esto se vuelve nocivo, porque los niños terminan jugando entre la basura al final del día”.

“Tenemos otro problema con las aguas lluvias, porque hay una cascada arriba que abre brazos subterráneos y está mojando las viviendas que están más abajo. Como es un terreno privado, no puede intervenir la Dirección de Obras Hidráulicas, por lo que se están buscando alternativas para desviar este cause de agua y evitar que las casas se humedezcan”, indicó.

Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “el tema de la basura domiciliaria es algo que lleva mucho tiempo, porque los contenedores se llenan y se demora mucho el retiro de estos desperdicios, lo que genera serios problemas a las familias, con calles donde juegan niños que se mantienen con la basura acumulada”.

Calisto agregó que “también hay otros vecinos que tienen un problema con la calefacción. Ya nos reunimos con el director de Serviu y Seremi de Vivienda para buscar una solución. Nos informaron que se licitó por una nueva empresa que va a empezar a ejecutar las obras durante las próximas semanas. Estamos avanzado con estas gestiones, que son muy importantes para los vecinos del sector ampliación Divisadero en la comuna de Coyhaique”.

Por su parte, el alcalde (E) de Coyhaique, Carlos Gatica, señaló que “lo que pudimos constatar es que existen problemas, tanto del retiro de los residuos sólidos domiciliarios, de la basura y también de temas de seguridad, como también con la calefacción de las casas de estos vecinos. Estamos trabajando en un plan y en un proyecto de retiro de basura de nuestros hogares en todo Coyhaique, y que contempla la actualización de este plan para considerar sectores como la villa ampliación Divisadero”.

“También vamos a implementar un proyecto de seguridad ciudadana, y por otro lado, ver lo que significa desarrollar áreas verdes y de recreación para nuestros niños y la población en general”, indicó el alcalde electo.

Finalmente, la vecina Nicole Medina señaló que “tanto el diputado como el alcalde (e) fueron súper ágiles, porque nos pudimos reunir casi de inmediato cuando solicitamos la reunión. Es muy buena la disposición que tienen, el nuevo alcalde se nota que quiere ayudar y con el diputado Calisto hacen un buen equipo en post de la ciudadanía”.