Iniciativa vuelve ahora a la comisión de Vivienda, a su trámite en particular.

Valparaíso.- El senador David Sandoval, valoró la aprobación en general del proyecto de ley de Integración Social y Urbana, recalcando la importancia de poder avanzar en una iniciativa de este tipo.

En su intervención, el parlamentario destacó que si se analiza el contexto de la discusión original del proyecto, respecto de lo que hoy se está tratando, “se trata de dos iniciativas radicalmente distintas”, señalando que incluso inicialmente se abordaban materias que no iban al fondo del tema, como era el cambio de nomenclatura ministerial.

Sandoval, quien hace pocas semanas dejó la presidencia de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, recordó que durante el debate, se recibieron a numerosas organizaciones, instituciones y comités habitacionales, con la idea de ampliar al máximo la discusión, y así lograr consensuar puntos de encuentro. “En las ONG y los comités de vivienda, hay un consenso técnico de lo que hay que hacer para resolver el agudo problema que afecta a miles de familias de nuestro país, que viven en precariedad habitacional”, señaló.

Incluso aún más, agregó, esas mismas organizaciones “nos interpelaban a que pudiéramos impulsar un acuerdo político para llevar adelante estos cambios”, razón por la cual se llegó a desarrollar una sesión especial en el Senado, donde se acordó realizar un trabajo conjunto para abordar estas necesidades. “Todos estamos conscientes de que hay que mejorar de manera sustantiva todo lo que dice relación con las políticas habitacionales para que en tiempo, forma y calidad, podamos hacernos cargo de esta situación”, recalcó.

El parlamentario insistió en que el proyecto aborda los temas que se han planteado: el rol de los municipios, de los gobiernos, de los instrumentos de planificación territorial, entre otros. “En la discusión en particular habrá que incorporar un capítulo especial en materia de regeneración de barrios, urbana. También hay que aclarar otra cosa: se planteó que aquí se pretendía dar beneficios urbanísticos a inmobiliarias, pero eso se descartó”, puntualizó.

Con todo, el legislador reiteró que dejar este tema para el debate constitucional no es adecuado. “La Constitución no establecerá el metro cuadrado de una vivienda ni de un sitio, y la implementación de ésta demorará tiempo”, razón por la cual subrayó finalmente que “la gente no puede esperar, sino que necesitamos con urgencia implementar estos instrumentos”.