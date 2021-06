Este miércoles, el Alcalde Ricardo Ibarra, dio a conocer a la comunidad y a los dirigentes del Club de Rodeo de Chile Chico, la importante noticia de que su proyecto de reposición de la Medialuna y las instalaciones que posee la organización en la ciudad del sol, cuenta con la recomendación satisfactoria, RS, que otorga el Ministerio de Desarrollo Social, una vez que las iniciativas han pasado todos los filtros y observaciones, quedando listo para ser financiado.

Chile Chico.- Ahora, no cabe duda que las autoridades regionales tendrán la voluntad de ponerlo en tabla y aprobar los 1.250 millones de pesos que cuesta construir este moderno espacio.

“Muy contento con este nuevo logro, ya que, hemos obtenido esta buena noticia para el Club de Rodeo de Chile Chico y para todos los amantes de las tradiciones, porque esta construcción no solamente es para el club de rodeo sino que va a ser un símbolo de la actividad comunitaria en el sector Las Chacras. Destacar el trabajo del área de planificación que luchó por sacar adelante este proyecto y obtener el RS, en forma especial, quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los trabajadores de Secplac, por todos los RS que hemos conseguido durante estos cuatro año. También en forma especial a Claudia Poveda, que esta delicada de salud, pero esta es una inyección de ánimo de ver que los frutos de su trabajo se están viendo día a día. Esta es una buena noticia para el club rodeo, ahora esperar que el Consejo Regional quizás con la Intendenta de ahora o con la nueva Gobernadora Regional, puedan colocarlo en tabla y obtener el financiamiento”, manifestó el Alcalde Ricardo Ibarra.

En tanto, el presidente del club de rodeo de Chile Chico, Felipe Cea, recalcó que el proyecto busca ser un nuevo espacio para compartir con la comunidad, un centro de eventos y de tradiciones. Además, puso en valor la preocupación de la actual administración municipal en trabajar seriamente la iniciativa, que les permite hoy estar muy contentos al saber que ya cuenta con RS.

“Muy contentos, muy agradecidos con los profesionales del Municipio y con don Ricardo, porque hoy día para nosotros como club de rodeo es prácticamente una realidad. Estabamos trabajando y a pie firme para que este proyecto salga a la luz y que hoy tenga RS, estamos contentos, agradecidos y a seguir trabajando para que pueda ser lo más pronto posible la construcción. Este es un proyecto bastante grande, para la comunidad es muy importante, la idea de nosotros como club de rodeo es que sea abierto a la comunidad, que no sea cerrado solamente para nuestros intereses, sino que, cualquier persona que tenga el interés de ocupar las instalaciones, cualquier institución es bienvenida y van a tener las puertas abiertas. Ahora, la etapa que se nos viene es conversar con todas las autoridades a nivel regional y también hacemos el llamado, somos una zona fronteriza, estamos tratando de rescatar las tradiciones de nuestro rodeo, entonces, la idea es que este parque se convierta en una realidad”.

El proyecto ha sido diseñado de tal forma que se convierta en un parque de las tradiciones, un espacio totalmente nuevo, con lugares para comida típicas, para el rodeo, para la distracción y poder disfrutar al aire libre en áreas que estarán debidamente habilitadas para aquello, espacios para niños, centro de baile y mucho más, considera el proyecto del Club de Rodeo de Chile Chico.