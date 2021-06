La indicación fue presentada al proyecto que disminuye en un 50% el impuesto específico y que podría ser votada este martes en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. La propuesta fue respaldada por dirigentes transportistas que se reunieron con el diputado.

Coyhaique.- En el marco de la discusión del proyecto que establece la disminución de un 50% del impuesto específico que se está discutiendo en la Comisión de Hacienda de la Cámara, el Diputado de Aysén, Miguel Ángel Calisto, presentó una indicación que busca la eliminación total de este gravamen en las Zonas Extremas.

El legislador, quien ya presentó hace algunas semanas un proyecto de reforma constitucional donde se establece la eliminación total de este impuesto mientras dure la pandemia, respaldó su indicación argumentando que en la región de Aysén se pagan los más altos precios por litro de combustible, que superan con creces los valores de la zona central.

“En Aysén estamos pagando mucho más que en la zona central por litro de combustible. En Cochrane, por ejemplo, la gasolina de 97 octanos bordea los $1100 por litro, lo mismo en Chile Chico y Villa O´Higgins. No puede ser que por vivir en zonas más aisladas, donde prácticamente estamos haciendo patria, nos cobren un precio tan alto por el combustible. Por estos motivos, no nos sirve tanto la disminución de este impuesto, necesitamos que se elimine mientras dure la pandemia”.

“En medio de una crisis, donde hay muchas familias que lo están pasando mal, necesitamos flexibilizar ciertas normativas para alivianar un poco el bolsillo de las familias. Por estos motivos, presentamos primero un proyecto que elimina el impuesto específico durante la pandemia en todo Chile y después, en el marco de la discusión de esta otra iniciativa, una indicación que lo elimina en las Zonas Extremas”, indicó el legislador.

La propuesta del parlamentario fue apoyada por dirigentes del transporte Regional, con quienes se reunió en Puerto Aysén. Jorge Lara, presidente de la línea de taxis colectivos 1B de esa ciudada y vicepresidente de la Confederación de Transporte Menor de la región, CONTRAMEN, aseguró que “estamos muy agradecidos con el diputado Calisto, porque nace de él la iniciativa de podernos reunir en Puerto Aysén para abordar este tema del impuesto específico, que es algo que no sólo la región de Aysén pelea, sino que es un tema nacional. Nosotros como transporte menor nos vemos muy afectados, porque de seguir las alzas, vamos a tener que ajustar las tarifas, lo que va en desmedro de nuestra comunidad”.

“Establecimos con el diputado una agenda de trabajo, lo que podría contemplar también en algún momento un viaje a Santiago para poder plantear nuestra preocupación a las autoridades nacionales y ver algún beneficio para nuestro gremio en la región de Aysén”, indicó.

Por su parte, Otilio Yáñez, residente de la línea de colectivos 3 A de Puerto Aysén, aseguró que “estamos viendo un tema importante que nos aqueja como locomoción menor, como es el impuesto específico que nos está agobiando como trabajadores esenciales en este tiempo. Hemos visto el alza de los precios y este impuesto específico que nos agobia cada día más. Quiero agradecer la disposición del diputado para pelear en la Cámara para que este proyecto se pueda aprobar, y podamos eliminar o disminuir al menos en un 50% este impuesto”.

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados podría votar este proyecto y la indicación del Diputado Miguel Ángel Calisto este martes. Si se aprueba, la iniciativa pasará a ser discutida en la sala.