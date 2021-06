Reuniones de coordinación con alcaldes y equipos municipales, más la difusión del beneficio y sobre sus nuevos plazos de postulación, como el refuerzo de la inscripción y actualización del Registro Social de Hogares fueron las principales aristas de la misión de la cartera, que se alista para enfrentar un nuevo período de solicitud que comienza este lunes 21 de junio.

Aysén.- Las comunas del extremo norte de Aysén fueron los primeros destinos del Seremi Marcelo Jélvez y del Jefe del Departamento Regional de Desarrollo Social y Familia Sebastián Barra, quienes iniciaron su periplo por la región comenzando por Cisnes y Lago Verde.

“Lo principal radicó en coordinarnos con los alcaldes Roncagliolo y Opazo, más sus equipos municipales para afrontar el nuevo período de postulación que inicia el lunes y se extiende hasta el miércoles 30 de junio. Sabemos que por primera vez el alcance del Ingreso Familiar de Emergencia Universal llegará al 100% del Registro Social de Hogares y en el último tramo, del 91 al 100, quienes tengan un per cápita menor o igual a 800 mil pesos podrán ser parte del beneficio. Asimismo, también informamos que quienes no cobraron presencialmente sus importes del IFE al 31 de diciembre de 2020 hoy podrán acceder a esos recursos, situación que afectó a 120 mil hogares a nivel nacional”, explicó el Seremi Marcelo Jélvez.

“Otro de los puntos clave ha sido destacar que quienes no pertenezcan al Registro Social de Hogares y que se encuentren en proceso de obtenerlo también pueden solicitar el IFE Universal. Por ello es importantísimo hacer estas coordinaciones y desplegarse por el territorio, porque quienes viven en zona con escasa o nula conectividad deben enterarse y es parte de nuestro deber que ellos puedan acceder al Ingreso Familiar de Emergencia”, comunicó Sebastián Barra, de Desarrollo Social y Familia.

En tanto, desde la cartera ya han organizado con todos los servicios del Gabinete Regional para que asistan a sus usuarios y entregan la información pertinente. Ya se han planificado con las cabeceras provinciales y con Minagri que ha puesto especial acento en los habitantes de las zonas rurales de la región.

A nivel país el IFE Universal es un beneficio que van a aumentar incluso más allá de la línea de la pobreza, esperando llegar a más de 15 millones de potenciales beneficiarios. Los hogares, hoy día, son cerca de 5.7 millones de manera automática, y se aspira llegar a más de 7.2 millones de hogares que son los que están dentro del Registro Social de Hogares.

Links de Interés:

https://www.ingresodeemergencia.cl

http://www.registrosocial.gob.cl