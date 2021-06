En la Región de Aysén, a más de 1.443 kilómetros de Santiago, específicamente en la ciudad de Coyhaique, en pleno corazón de la Patagonia, donde las temperaturas en invierno pueden llegar a -15 grados, se encuentra un grupo de jóvenes muchachas realizando de forma voluntaria el Servicio Militar.

Coyhaique.- Ellas forman parte de la Compañía de Telecomunicaciones N°8 “Coyhaique” del Destacamento Motorizado N°14 “Aysén, la mayoría provienen de otras regiones, algunas nunca habían estado tanto tiempo fuera de su hogar, y mucho menos en una zona austral con un clima extremadamente frio, pero hay algo que las une y motiva y es su vocación de servir a la patria, sobre todo en un momento tan complejo debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19.

La soldado conscripto Yameli Rojas González, proveniente de la ciudad de Talca nos cuenta que sus padres no entendían porqué una niña de tan sólo 9 años, deseaba tanto ser militar, si en su familia nadie pertenecía o perteneció a las Fuerzas Armadas, pero ella soñaba con convertirse en soldado. “Mi mamá no me hacía mucho caso, pensaba que eran cosas de cabra chica. Yo no me perdía ningún desfile o parada militar, me imaginaba que algún día estaría ahí”, nos cuenta. Sin embargo estaba decidida, que quería ser militar, al cumplir los 17 años se inscribió voluntariamente para realizar el Servicio Militar.

Fue un proceso difícil de convencer, en especial, a su madre, pero al verla tan decidida, hoy la apoyan. “Terminado mi Servicio quiero postular a las Escuelas Matrices y continuar con la carrera militar, cumplir mi sueño”, puntualizó Yameli.

La Compañía de Telecomunicaciones N°8 “Coyhaique” cuenta con una dotación de Soldados Conscriptos, la función de esta unidad es brindar enlace y comunicaciones no sólo a unidades militares, sino además apoyar a la ciudadanía en mejoras de sus redes de comunicación en caso de que alguna localidad lo requiera.

Los soldados conscriptos en su comienzo realizan el período llamado Fase de Formación del Combatiente Individual, es la primera etapa del período de especialización técnica con el propósito que los soldados conscriptos sean capaces de aplicar procedimientos técnicos de combate básicos. Dentro de esta fase se encuentran las instrucciones de tiro, lanzamiento de granada, primeros auxilios, esgrima de corvo, orientación de carta y brújula, sobre esta última se refiere el instructor Cabo 1 Juan Lagos Pruessing, “Los soldados acá aprenden a obtener un azimut , orientarse en el terreno, para formarse como combatiente individual y a futuro poder emplear los equipos de telecomunicaciones”.

Finalmente, estás jóvenes soldados recién inician un camino de entrenamiento, que a punta de perseverancia y empuje cumplen con su deber cívico comprometiéndose voluntariamente a salvaguardar la Patria hasta rendir la vida si fuese necesario.