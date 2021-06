La iniciativa, que fue presentada por el diputado, fue aprobada por la Comisión de Transporte del Senado.

Valparaíso.- La posibilidad de poder endosar los pasajes aéreos cada vez está más cerca de concretarse, esto porque la comisión de Transporte del Senado aprobó el proyecto presentado por el diputado Miguel Ángel Calisto y otros parlamentarios que permitirá ejercer esta medida en el caso que el ticket no sea utilizado.

La iniciativa fue aprobada en general y en particular y ahora deberá ser votada por la sala de la Cámara Alta en su segundo trámite constitucional.

Según el diputado Calisto, autor de la moción, “nos alegra el avance legislativo de este proyecto, porque es un tema muy sentido por las personas que deben viajar constantemente, especialmente la gente de la región de Aysén, donde el avión es el principal medio de transporte para ir a la zona central”.

Calisto agregó que “el proyecto considera la posibilidad de realizar el endoso del pasaje hasta 24 horas antes del vuelo. Esto sólo se podrá hacer entre personas naturales y por una púnica vez. Para evitar cualquier tipo de negocio con los pasajes, las personas podrán hacerlo máximo dos veces al año”.

El legislador señaló que “la iniciativa también incluye la opción de retractarse de la compra del ticket aéreo, lo que también es claramente un avance. La idea de la iniciativa es que el pasajero, la persona que compra un pasaje, pueda disponer de él. En el caso que no pueda viajar, lo puede endosar o se puede retractar de la compra”.

Finalmente, el legislador señaló que “tenemos que seguir avanzando en este tipo de medidas que poco a poco van terminando con el abuso de las grandes empresas. Nosotros vemos que las aerolíneas suspenden los vuelos, incluso cuando no hay razones climáticas, sino por fines netamente económicos o muchas veces uno no puede abordar porque el vuelo está sobrevendido. He presentado otros proyectos que van en esta línea, por lo que espero que sigan avanzando en sus trámites legislativos”.