A partir de este martes 29 y hasta el viernes 02 de julio estará disponible la Feria Laboral Virtual “#AquíHayOfertas” del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, en colaboración con la Bolsa Nacional de Empleo y que será ejecutada a través de la plataforma de la BNE.cl. La iniciativa cuenta con ofertas laborales de 13 empresas regionales, con la idea de crear oportunidades laborales y apoyar la reactivación económica con más de 300 puestos para la Región de Aysén.

Con un punto de prensa y una transmisión en el canal de Youtube del SENCE Chile, se llevó a cabo el lanzamiento de esta Feria Laboral en Línea en donde se entregó la información sobre las vacantes existentes y cómo postular, teniendo en cuenta que comenzó hoy, martes 29 de junio, y estará disponible hasta las 23:59 hrs. del viernes 02 de julio. Los usuarios ya pueden crear su cuenta e ingresar su curriculum en https://www.bne.cl/postulantes/login.

La directora regional del SENCE Aysén, Katherine Kingma, afirmó que “Queremos invitarlos a postular desde hoy hasta el día viernes, a nuestra Feria de laboral www.sence.cl ahí encontrarán un link, Feria Laboral, cliquean ahí y van aparecer inmediatamente todas las empresas de la región que están ofreciendo cupos, que en este minuto son 319 los cupos que se están ofreciendo en las páginas. Asique invitarlos a postular, hay en todas las áreas, pesca, construcción, comercio, profesionales, técnicos, para personas que no tengan ningún tipo de especialización, también, están ahí los cupos laborales para todo el que lo requiera, hasta el día viernes, entonces a postular” señaló la directora regional.

Tal como mencionó Kingma, las ofertas para la Región de Aysén incluyen oportunidades en las áreas de salmonicultura, construcción, recursos humanos, servicios, logística, entre otros rubros. Algunos de los perfiles de empleo que se pueden encontrar en esta feria son jefes de terreno, operarios, bodegueros, Ingenieros e ingenieras electricistas, Prevencionista de riesgo, entre muchos más.

Para la titular de la cartera del Trabajo y Previsión Social de la Región de Aysén, Andrea Ponce, la Feria Laboral es una gran oportunidad para poder encontrar un trabajo, “La pandemia nos afectó en salud y en materia laboral, es por ello que nosotros con Sence de la Región de Aysén y la Multigremial, los empleadores, estamos buscando las formas de entregar empleo, de apoyar la reactivación económica, son más de 319 puestos de trabajo en distintas áreas. Por lo tanto, es una buena instancia para postular”.

La autoridad recalcó la compatibilidad con los subsidios que entrega el Gobierno, “Esto no afectará a las personas que están postulando al Ingreso Familiar de Emergencia, IFE Universal, no tenga susto de postular pensando que ese beneficio se le va a quitar, no es así. Por otra parte, tenemos Subsidios al Empleo, que están absolutamente vigentes y que se tramitan a través de Sence, en www.subsidioalempleo.cl, a los cuales podrán postular tanto empleadores como trabajadores: si una persona encuentra hoy un trabajo, podrá postular al Subsidio al Nuevo Empleo, y ése lo tramita directamente el trabajador, recibiendo $50 mil mensuales hasta por 6 meses o $70 mil en el caso en que sean mujeres, personas con discapacidad o jóvenes entre 18 y 24 años. Por otra parte, las mujeres trabajadoras que tengan hijos/as menores de 2 años pueden postular también al Subsidio Protege, que le dará la tranquilidad de contar con $200 mil mensuales para el cuidado de sus hijos, en una sala cuna particular o para que alguien se la cuide en su domicilio y además los empleadores podrán postular al Subsidio Contrata, que es un subsidio que busca entregar parte de la remuneración de ese nuevo trabajador contratado, entregando $250 mil mensuales como tope, hasta por 6 meses o $290 mil en el caso en que la contratación sean de mujeres, personas con discapacidad o jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Por qué un apoyo extra a las mujeres? porque las mujeres han sido uno de los grupos más golpeados en esta pandemia, teniendo muchas veces que renunciar para cuidar a sus hijos, debido a la alerta sanitaria. Por tanto, la invitación es a tener las ganas de un nuevo trabajo y postular”, afirmó la Seremi Andrea Ponce.

Por su parte, el presidente de la Corporación Multigremial de Aysén, Eladio Muñoz, valoró la alianza público privada para entregar empleos en la región, “Hoy celebramos esta alianza público privada, muy importante para los tiempos que estamos viviendo, y hacemos un llamado, una invitación a todos los trabajadores y trabajadoras para que postulen. Lo que se están ofreciendo son trabajos permanentes, estables y hoy día las empresas han tomado todos los cuidados necesarios, según la exigencia sanitaria”, afirmó el dirigente gremial.

La idea de este proceso es realizarlo todo sin necesidad de salir de casa, ya que la postulación, la selección, y el reclutamiento serán completamente en línea.

¿Cómo postular?

Los interesados deben tener una cuenta en BNE.cl. Quienes tengan que crearse una deben ingresar al sitio de la plataforma https://www.bne.cl/registro/clave o a https://www.bne.cl/feria-laboral/region-de-Aysen y completar todos los datos solicitados para contar con un buen currículum, que es el documento que se usará para las postulaciones de esta feria.

Sence ofrece la opción de aprender y mejorar la empleabilidad con las herramientas desarrolladas en el sitio Web https://www.sence.gob.cl/personas/orientacion-laboral.html, especialmente con la orientación laboral 100% en línea, en donde podrás conocer diferentes recursos y materiales preparados por orientadores laborales que te ayudarán en distintos temas como armar un buen curriculum o cómo enfrentar una entrevista, entre otros. Además, en el Facebook de Sence Aysén las personas podrán encontrar talleres en línea de creación de currículum y apresto laboral o de preparación ante una entrevista de trabajo.

Cabe destacar que para quienes no cuenten con computador y deseen inscribirse en las vacantes laborales, pueden acercarse a las Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) de las Municipalidades, en donde los funcionarios de las distintas OMIL guiarán a los usuarios/as en el proceso de postulación a la Feria Laboral en Línea de la Región de Aysén.