La vacunación extramuro que realiza la Autoridad Sanitaria en Coyhaique, forma parte de las estrategias de salud Pública para lograr el 100% de cobertura en primera dosis contra el COVID-19.

Coyhaique.- Actualmente la región de Aysén presenta un 90,73% (Primera dosis y dosis única) de cobertura de vacunación con 72.721 dosis administradas y 78,46% (segunda dosis) alcanzando una cobertura de 62.884 dosis a nivel regional; cifras que la estarían ubicando como la segunda zona del país, por detrás de Magallanes, en porcentaje de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, la intención desde la Autoridad Sanitaria es seguir avanzando hacia un 100% de vacunación en toda la población objetivo local que alcanza a las 80 mil personas en mayores de 18 años de edad.

De esta forma, junto a los puntos de vacunación, en el transcurso de las últimas semanas se ha estado ejecutando un plan de vacunación extramuro para poder llegar a grupos objetivos que no han podido acceder a este proceso en la comuna de Coyhaique, como lo manifestó la Encargada Regional de Inmunización de la Seremi de Salud, Sany Ojeda Alvarez. “Este proceso de vacunación extramuro, más allá del número que se pueda alcanzar en cada salida a terreno, busca llegar a las personas que, por una u otra razón, no han podido desplazarse hasta los puntos de vacunación que hoy están activos. Es así como hemos logrado suministrar las dosis de vacuna contra el COVID-19 a personas que atienden en locales comerciales de barrios, trabajadores de talleres mecánicos y rezagados que no tenían su esquema de vacunación completa. Todo este trabajo, que hoy alcanza a más de 300 personas que han recibido alguna dosis mediante esta modalidad, se continuará desarrollando en estos meses porque nuestro principal objetivo es acercar este proceso de vacunación a toda la comunidad que así lo requiera”.

Un hecho que fue valorado por el Mecánico, Pedro Pestana, quien destacó esta iniciativa. “Me parece bueno, porque ayuda a que salgamos rápido de este problema, dándole conciencia a las personas que la vacuna es un bien y no un mal como a veces se comenta. Con esto, Salud resuelve el proceso que estamos viviendo y las personas se van a sentir más seguras, el hecho de vacunarse no quiere decir que vamos a estar exentos de problemas, pero nos va a ayudar a tener una defensa muy fuerte contra esta pandemia que ya lleva 02 años, y si la gente tuviera un poquito más de conciencia yo creo que estaríamos más adelantados en este proceso”.

Una opinión similar fue la que entregó el Mecánico, Moises Britto. “Espectacular, porque en mi caso, tengo mucho trabajo y en ocasiones salgo cerca de las 09 de la noche, me es más difícil ir a vacunarme por eso me he tardado en la vacunación, es un tema de tiempo, pero ahora que Salud vino a entregarnos las vacunas contra el COVID-19 a la propia casa, todo bien”.

En este contexto, la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, indicó que todos estos esfuerzos logísticos tienen como único objetivo lograr que la mayor parte de la comunidad regional, cuente con un esquema de vacunación completa contra el COVID-19. “Estamos en talleres mecánicos, vulcanizaciones, talleres de moto, etc. Tratando de poder llegar al hombro de cada vecino, de tal manera de poder seguir avanzando en la primera dosis y llegar rápidamente al 80% en segunda dosis, son cerca de 5 mil coyhaiquinos los que aún no se han vacunado, es por esta razón que nos hemos desplegado casa por casa y taller por taller buscando personas que aún no se han vacunado contra el coronavirus, recuerda que cada vacuna es una oportunidad para poder seguir avanzando y terminar con esta pandemia del COVID-19.”

El proceso de vacunación extramuro, continúa avanzando en distintos sectores de la comunidad, donde las empresas o locales comerciales que no cuenten con el respaldo de una mutualidad en sus labores, pueden contactarse al correo electrónico yomevacunoaysen@redsalud.gov.cl con el objeto de exponer su situación para coordinar la forma en que se puede suministrar las vacunas contra el COVID-19 entre sus trabajadores.