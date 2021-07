Tal como ocurrió en todo nuestro país, este lunes asumió el nuevo Concejo Municipal de Lago Verde, encabezado por su Alcalde Nelson Opazo López, quien se mostró agradecido del apoyo ciudadano, lo que aseguró corresponderá con el trabajo en las diversas áreas sociales y productivas en toda la comuna.

Lago Verde.- Además, la autoridad dijo que al enfrentar su tercer periodo, podrá redoblar el esfuerzo y compromiso para culminar importantes iniciativas.

“Feliz de poder redoblar nuestro esfuerzo, nuestro compromiso y generar este trabajo que de alguna manera nos va a permitir cerrar muchas iniciativas que estamos en proceso de finalizar. Pero por sobre todo quisiera destacar y quisiera felicitar de todo corazón al nuevo Concejo que asume, con una visión absolutamente comprometida con sus localidades. Más allá de sus colores, se ven personas que quieren aportar y trabajar en función de las necesidades de sus vecinos. Por eso es que, quiero felicitar en forma muy especial a todos nuestros Concejales que asumieron a partir de hoy. Obviamente nuestra administración va a estar como siempre lo ha estado, en función de atender cada una de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas de la mejor forma posible”.

Raúl Becerra Escobar, enfrenta por primera la labor de Concejal y señaló que esta es “una etapa bastante nueva para mí, pero siempre la confianza y la disposición para poder trabajar por la comunidad, por nuestros adultos mayores, que nos hicieron llegar hoy en día a este camino. Y no olvidarse de los niños, que son quienes van a tomar nuestro legado posteriormente, así es que, llamo a la comunidad a estar siempre presente y yo como Concejal dispuesto a aportar lo poco que he aprendido en el tema público”.

Celio Cadagán Pinilla, logró ser reelecto para nuevo periodo en el Concejo Municipal de Lago Verde, quien dio a conocer su emoción de contar con la confianza de la comunidad. “Es una emoción, una felicidad enorme, contar con la confianza de mucha gente de nuestra comuna y eso como persona me pone contento. Fueron tiempos difíciles donde no se pudo hacer mucha campaña, mi forma de hacer campaña en este periodo fue vía telefónica, no con mucha visita, pero afortunadamente la gente puso su voto de confianza y eso me pone muy contento”.

Carolina Loncochino Rosas, es otra nueva integrante del Concejo para la comuna de Lago Verde y puso en valor el poder enfrentar este desafío con apoyo del Alcalde Nelson Opazo. “La verdad estoy muy contenta, una decisión que tenía pensada hace mucho tiempo, don Nelson me dio la oportunidad y de verdad espero ser un aporte a mi comuna. Creo que necesitamos gente más joven, gente que se atreva, hay que trabajar con las organizaciones, con los jóvenes, con los adultos mayores, tengo todas las ganas de sacar a mi comuna adelante, de seguir avanzando junto a don Nelson y a los demás Concejales, yo creo que vamos a realizar un buen trabajo en equipo”.

En tanto, la Concejala Viviana Rivera Peralta, señalo que en base a su conocimiento del servicio público, espera trabajar con la gente y para la gente de su comuna. “Trabajé muchos años en la municipalidad, pero también es un gran desafío representar al pueblo que lo eligió a uno, agradecer el voto de confianza de la gente que estuvo con nosotros y por eso estamos acá. Así es que, mi compromiso es trabajar con la gente y para la gente”.

Héctor Godoy Pinilla, busca ser un aporte para la comuna, a través del trabajo que se desarrollará con el Concejo Municipal de Lago Verde. “Estoy muy contento y agradecer la posibilidad que se me está dando, quiero ser un buen aporte para mi comuna y trabajar en conjunto con mis colegas y el Alcalde, para sacar adelante todo esto, que es un nuevo desafío para mí”.

El Concejal, Pedro Reyes Vega, manifestó esta una instancia llena de emociones, pero con el compromiso de seguir respaldando el trabajo y la gestión del Alcalde Nelson Opazo.

“Para mí es un día súper especial, yo sé que represento a mi familia, nacimos en Tapera y ahora nuestra idea es hacer el mayor esfuerzo para estar a la altura de la responsabilidad y el apoyo que me dio la gente. Es un día de muchas emociones, muy importante y esperamos que de aquí al 2024 todo el programa de trabajo que tenemos liderado por don Nelson Opazo López, podamos ejecutarlo como corresponde”.

Lo destacable de este nuevo Concejo Municipal de Lago Verde es que, todos muestras la disposición y voluntad de trabajar en conjunto en bien de los habitantes de toda la comuna, en las materias que son urgentes, a corto, mediano y largo plazo. Sin dejar de lado los tiempos de pandemia en los que estamos viviendo, reforzando el mensaje preventivo y potenciando las acciones que desde la Municipalidad se puedan realizar en beneficio de la ciudadanía.