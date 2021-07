Proveniente de una familia muy sencilla y de Melinka, el nuevo Alcalde de Guaitecas, Marcos Silva Miranda, quien fue también dirigente social, sindical de la isla, formó parte de un área productiva importante de la zona como es la pesca artesanal, asumió el enorme desafío de dirigir los destinos de la comuna que lo vio crecer.

Melinka.- Lo mismo ocurre con los Concejales, quienes han renovado la totalidad de este equipo de autoridades, en base a la confianza de la comunidad de que junto al Alcalde serán capaces de gestionar y llevar adelante los destinos de Guaitecas. Señaló Marcos Silva.

“Nos tocó jurar y asumir un periodo alcaldicio con un nuevo equipo de concejales, donde una de las cosas importantes que sucedió en nuestra comuna es que, se renovó el Concejo por completo. Todos hoy día somos netamente melinkanos y por supuesto esperamos estar a la altura de nuestra gente, de nuestra comuna, donde todos nuestros habitantes han depositado su confianza en personas que somos melinkanas, la mayoría personas jóvenes. Por supuesto felicitar a nuestra única concejala y entendemos que la gente nos eligió lo hizo porque nos vio convencidos de que somos capaces de poder gestionar y llevar adelante los destinos de una comuna y por supuesto trabajar por ella”.

“Ordenar la casa” y trabajar en base a proyectos emblemáticos para la comuna que han quedado abandonados, son algunas de las prioridades del Alcalde Marcos Silva.

“Creo que hay proyectos emblemáticos que han quedado en el olvido, esta comuna no cuenta con alcantarillado, sin embargo, hay un proyecto que lleva ya casi cuatro años el que tiene estudio de diseño y esperamos esté RS para que se pueda materializar. Porque hoy no podemos estar al debe, una comuna que ha crecido tanto, no puede no tener un alcantarillado, creo que esa es una de las cosas principales que tenemos que preocuparnos. La idea también es, orden la casa, hacer los cambios necesarios en el ámbito administrativo, el personal que esta poder moverlo de un lado a otro, que sea la forma de alguna manera de aprovechar mejor a los profesionales. Fortalecer Dideco, departamento de planificación, que son los ejes centrales que tenemos para el desarrollo de nuestra comuna”.

Respecto a los Concejales, el Alcalde Marcos Silva, está convencido de que serán un aporte para la comuna.

“Yo estoy seguro que este grupo de Concejales van a ser un aporte para este Municipio y para su comuna, porque hoy día caer en las pequeñeces, no le hace bien a la política ni por supuesto a esta administración ni a la comuna. Lo importante para los Concejales es preocuparse de los temas grandes, de los temas importantes y para eso este Alcalde está disponible, el municipio será de puertas abiertas, el Concejo tiene que sentirse parte de este municipio y no sentirse ajeno. Si bien es cierto, por mucho tiempo las puertas estuvieron cerradas para muchos de los que fuimos Concejales en su minuto, se nos escondía la información, un sin número de cosas. Pero hoy queremos hacer las cosas bien, con transparencia y para eso están invitados y llamados los Concejales, porque hoy nuestra gente nos da una oportunidad de poder demostrar de que estamos hechos”.

Son muchos los proyectos e ideas que el Alcalde Marcos Silva pretende sacar adelante en beneficio de todos los vecinos y vecinas de la comuna de Guaitecas, pero para ello, “debemos poner acelerador y cumplir las expectativas de la gente que confió en nosotros”.

“Creo que hoy necesitamos sacar varios proyectos adelante, necesitamos tener las farmacias populares que son tan importantes para nuestros adultos mayores, porque recordar que nuestra población a los largo de Chile ha ido envejeciendo, por lo tanto, nuestra comuna no está ajena a ello. Tenemos un número importante hoy en día de adultos mayores en nuestra comuna que sacan pensiones bajísimas, que ocupan más de la mitad de ello en medicamentos, por eso, yo creo que acercar las farmacias populares a comunas como esta, van a ser bienvenidas porque eso va a minimizar los costos a nuestros adultos mayores y a personas que tienen algún tipo de patología. Tenemos un tremendo desafío, porque ya no nos quedan cuatro años, nos quedan poco más de tres años y creo que hoy necesitamos ponerle acelerador a la máquina, para que podamos tener un periodo donde de alguna manera vayamos cumpliendo las expectativas de nuestra gente, que fue la que confió en nosotros”.

Marcos Silva Miranda, cerró sus palabras remarcando la invitación a los Concejales a trabajar en equipo en bien de la ciudadanía, pero a la vez, fue claro en señalar que su gestión la desarrollará con la gente y con un municipio de puertas abiertas, para escuchar y atender los requerimientos de toda la comuna de Guaitecas.