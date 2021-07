A menos de 48 horas de haber asumido la Alcaldía en Chile Chico, Luperciano Muñoz González, decide desvincular a más de 100 personas, que en su gran mayoría estaban bajo la modalidad de honorarios en la Municipalidad de “la ciudad del sol”.

Chile Chico.- “Los hechos en que se funda esta decisión apuntan a la compleja situación financiera que atraviesa actualmente la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, lo que en pago de honorarios significa un monto aproximado de ciento cuarenta millones pesos”, es el texto que contiene la carta de despido firmada por Luperciano Muñoz González, a todos los trabajadores y trabajadores que se quedan sin el sustento para su hogar.

Los más triste y preocupante para las familias que hoy ven al jefe o jefa de hogar cesante, es que estamos en medio de una pandemia y sobre todo en la comuna de Chile Chico desde el 2017 el empleo y la situación económica han sido un tema muy complejos de llevar adelante. Pero el ex Alcalde Ricardo Ibarra, contrató gente jóvenes, adultos en planes de empleo, programas en convenio con otros servicios y en base a las diversas gestiones, enfrentando la cesantía desde la Municipalidad y con proyectos de Gobierno, como la pavimentación Chile Chico cruce Bahía Jara.

Pero como un balde de agua fría le cayó el despedido a muchas personas que fueron desvinculadas por la nueva autoridad comunal, que al parecer por un sesgo político y querer culpar a la administración anterior de una debacle en los recursos municipales, aun cuando recientemente fue el propio jefe de administración y finanzas, Paulo Soza, quien estuvo algunos periodos en los anteriores mandatos de Luperciano Muñoz y continuó con Ricardo Ibarra, quien manifestó públicamente que la “conciliación bancaria esta cuadra y al día”, agregando además que, al 30 de mayo de 2021 en la Municipalidad de Chile Chico “hay mayor delta de ingresos que de gastos”.

“Son 100 personas que quedamos sin pega y sin un plato de comida”

“Nos afectó bastante a la familia y a todos los colegas que fuimos despedidos de la Municipalidad de Chile Chico y no por buenas justificaciones. Son como cien familias y solo al multiplicar por dos, son más de 200 personas que quedamos sin pega y sin tener para un plato de comida, lo peor es cuando hay niños, personas con discapacidad, adultos mayores, donde realmente uno necesita su trabajo”, relato entre lágrimas una de las mujeres despedidas, que por temor a represalias no quiso identificarse.

Agregando que, “esto significa que el Alcalde no tiene ningún tipo de criterio, no está pensando en la gente, solo piensa en su bolsillo y no en la gente humilde, es mucha la gente de Chile Chico que le está haciendo un daño tremendo, sobre todo quienes trabajamos día a día para llevar el sustento a nuestro hogar, a nuestras familias”.

La mujer despedida desde el municipio de Chile Chico, lamentó que esta situación se dé justo en pandemia, “quizás el día de mañana podamos conseguir un trabajo temporal, pero mientras eso, como sustentamos nuestra casa, como pagamos la luz, el agua, como pagamos leña, gas, que acá en Chile Chico esta todo sumamente caro. Así es que, es totalmente inconsciente lo que hizo el señor Alcalde”.

Una de las jóvenes profesionales de Chile Chico que fue desvinculada por el Alcalde Luperciano Muñoz, comentó que, lo más triste es el despido a la gente de galpón, de patio.

“En lo personal tuve la oportunidad de trabajar y conocer a la gente que trabajaba en los proyectos y en el galpón municipal, yo creo que eso es lo que nos deja el trago más amargo, porque a los profesionales se les puede hacer un poco más fácil encontrar un nuevo trabajo, pero para ellos, para la gente que tiene su familia, colegas que tienen enfermedades, es bastante triste esto que ha sucedido. Estamos entrando al invierno, por lo visto se viene bastante crudo, también esto de la pandemia del covid – 19 y yo creo que no era el momento para tomar este tipo de medidas. Nos toca también ser parte de este universo de colegas que nos vamos del municipio, pero nos vamos muy contentas, muy agradecidas de la administración de don Ricardo Ibarra, por habernos permitido hacer cosas bonitas por la gente de la comuna”.

“Claramente este personaje, Luperciano Muñoz, se quedó en el pasado”.

María, otra profesional despedida en la municipalidad quien por temor a represalias y al actuar del Alcalde Muñoz, prefirió cambiar su nombre y comento que, “este Alcalde volvió a hacer lo mismo que estuvo haciendo durante 12 años de su gestión anterior, estuvo persiguiendo a la gente que pensaba distinto a él y eso es así. Tuve la posibilidad de conversar con él de manera directa y no fue capaz de justificar su despido, entonces, cuando se copia y pega una carta de despido, sin importar si son de programas o convenios con otros servicios, de esta forma, notas inmediatamente cuando una autoridad sabe dónde está parada y no sabe. Claramente este personaje, Luperciano Muñoz, se quedó en el pasado”.

El Gobierno reacciona a los despidos

Desde el Gobierno no quedaron ajenos a los más de cien despidos provocados por el Alcalde Luperciano Muñoz en la Municipalidad de Chile Chico y fue la Gobernadora de la Provincia General Carrera, Vanessa Vásquez Elgueta, quien se refirió a esta situación.

“Si bien se respeta la independencia en las decisiones que toma el nuevo Alcalde de Chile Chico, se lamenta y entristece desde un punto de vista humano, las desvinculaciones masivas que está llevando a cabo la Municipalidad de Chile Chico. En estos meses de pandemia y sobre todo de invierno, es muy difícil quedarse sin ingresos, sobre todo en estos meses en que la economía avanza de forma más lenta”.

La autoridad provincial, añadió que en apoyo a los trabajadores y trabajadoras desvinculadas, pondrán a su disposición un abogado, con el fin de entregar apoyo legal en este complejo escenario laboral.

“Con la finalidad de dar una tranquilidad desde el punto de vista legal es que, estará un abogado de la Gobernación, atendiendo de forma presencial desde el próximo lunes, en directa relación con la Inspección del Trabajo, ya que ellos no puedes desplazarse en estos tiempos de pandemia hacia la comuna de Chile Chico, con la finalidad de que todos los funcionarios que quieran realizar algún tipo de denuncia respecto de su desvinculación, puedan realizarlo presencialmente y con la facilidad de hacerlo acá en Chile Chico”.

La Gobernadora, Vanessa Vásquez, manifestó su preocupación los inconvenientes que trae a la economía familiar estas desvinculaciones, pero cree que el apoyo para muchas familias llegará en estos días mediante el IFE Universal.