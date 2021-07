Según se le informó al concejo municipal serían aproximadamente 125 funcionarios a honorarios desvinculados por el alcalde apenas asumió su nueva gestión.

Chile Chico. Con preocupación, ante la situación que afecta a más de 100 personas en Chile Chico, se manifestó la concejala Ángela Valdebenito, tras el despido masivo que instruyó el recién asumido alcalde de Chile Chico, Luperciano Muñoz, que en una de sus primeras acciones al frente del municipio desvinculó a unos 125 funcionarios que cumplían funciones a honorarios en distintas reparticiones de la municipalidad.

“Estamos bastante preocupados ante la situación que aqueja a los vecinos de la localidad. El día 29 empezaron las notificaciones de las desvinculaciones de los funcionarios a honorarios, 125 aproximadamente. Y esto ha generado un revuelo importante dentro de la comunidad. Los trabajadores se sienten sobrepasados y acusan desvinculación por temas políticos y personales”, puntualizó la concejala.

Según menciona, ante los requerimientos de información por parte de los concejales, el alcalde, les indicó que esta decisión se debe al déficit económico que presenta la municipalidad, dejado por la administración anterior, debido a una supuesta sobrecontratación de personal, lo que tampoco podemos afirmar sin antes conocer la auditoría externa, que dicho sea se aprobó el recién parado día martes.

“Ante esta situación, puedo decir que, si bien no tenemos facultades para determinar el futuro de los trabajadores del municipio, ni pasar por sobre las decisiones del alcalde, sí creo que es mi deber primero escucharlos, acompañarlos y prestarles todo el apoyo que requieran y por supuesto, que estemos facultados a darles”, afirmó la concejala.

Además, agregó, “En mi opinión, creo que, si se tomó la decisión de desvincular a tanta gente, esta debería haber sido equilibrada. No comparto la forma ni los tiempos y es por ello, que esta concejala compromete sus esfuerzos y facultades con los trabajadores y vecinos de la localidad. Como Concejo también estamos a la espera de la entrega de las cifras exactas de las arcas municipales, la que podría ser a través de una auditoría externa. No podemos hoy no escuchar a los vecinos. Ellos acusan un despido desproporcionado y nuestro rol es fiscalizar y pedir explicaciones ante estos hechos”.

Finalmente, Ángela Valdebenito, enfatizó que siempre van a estar del lado del sentido común, de lo que sea mejor para todas las personas, comprometiéndose a fiscalizar estos y cada uno de los temas que se requieran.