Actualmente la región de Aysén alcanza un 92% de vacunación en primera dosis, y sobre un 84% en segunda dosis; razón por la cual, los esfuerzos de la Autoridad Sanitaria están orientados a personas que no han recibido ninguna dosis y rezagados.

Coyhaique.- Adultos mayores y personas que no han recibido aún ninguna vacuna contra el COVID-19, forman parte del público objetivo al cual, durante estos días, están llegando los equipos de vacunación, siendo las localidades rurales de la comuna de Coyhaique los primeros territorios que se están cubriendo a través de la vacunación extramuro. Tal como ocurrió con adultos mayores de los sectores de Villa Frei, Valle Simpson y Santa Elena, quienes fueron visitados por profesionales de la Seremi de Salud Aysén.

Acciones de salud pública que fueron valoradas por los adultos mayores, especialmente por la preocupación de llegar hasta los propios hogares de estas personas para la entrega de estas vacunas contra el COVID-19, como lo explicó Juan Guarda Soto. “Estoy muy agradecido, esto es muy bueno, con la vacuna no sentí ningún dolor por lo que invito a las personas que se vacunen”. Similar opinión fue la que entregó Olinda Mansilla, pobladora de Villa Frei, quien también expresó su alegría al recibir la primera dosis de vacunación contra el COVID-19, “estoy feliz, es muy lindo todo esto porque es para el bien de nosotros mismos, los adultos mayores que muchas veces no tiene la facilidad de ir a Coyhaique, porque decían tantas cosas de la vacuna entonces teníamos miedo, ahora yo le aconsejo a todos los adultos mayores que lo hagan. Estoy a gradecida que hayan venido hasta mi casa a entregarnos esta vacuna”.

Respecto a este trabajo en terreno, la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, indicó que si bien esta modalidad busca acercar la salud pública a las personas a quienes aún no se han vacunado y los grupos de rezagados en segundas dosis. “Hoy, cuando alcanzamos un 92,44% (Primera dosis y dosis única) de cobertura de vacunación con 74.094 dosis administradas y 84,25% (segunda dosis) de cobertura con 67.530 dosis a nivel regional; no podemos detenernos en estas cifras, al contrario, debemos seguir extendiendo y facilitando los accesos de nuestra comunidad a cada una de las acciones de Salud Pública, tal como ocurre con este proceso de vacunación contra el COVID-19, donde existen muchas personas que por diversos motivos les cuesta movilizarse hasta los puntos de vacunación, es por eso que comenzamos a trabajar con los sectores rurales por es ahí donde existen adultos mayores y personas rezagadas que aún no cuentan con su esquema de vacunación completo”.

Se estima que en la región existen de 6 mil personas, de los cuales 4 mil pertenecen a la comuna de Coyhaique, quienes aún no se han vacunado contra el COVID-19, razón por la cual se implementó el correo electrónico yomevacunoaysen@redsalud.gov.cl para coordinar vacunaciones extramuro entre población objetivo y rezagados en segundas dosis.