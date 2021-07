En el marco del convenio escolar adscrito entre el Ejército de Chile y el Ministerio de Educación, los soldados conscriptos del Destacamento Motorizado N°14 “Aysén”, iniciaron la nivelación de estudios, uno de los beneficios otorgados al contingente que cumple con su Servicio militar.

Coyhaique.- En este contexto, los soldados conscriptos participan de forma voluntaria en este proceso educativo, el cual tiene como objetivo principal lograr que los jóvenes puedan nivelar o completar sus estudios, compatibilizándolo con la instrucción militar,

En tal sentido, y debido a la pandemia por el COVID-19, las clases se imparten en modalidad on line, así nos explica el Subteniente, Aníbal Guzmán Jara, Oficial jefe de curso “El curso de la nivelación de estudios consiste en que los soldados conscriptos puedan terminar o completar sus estudios de enseñanza media y así a futuro postular a una Escuela Matriz del Ejército o continuar sus estudios tanto en la educación superior como a nivel técnico profesional”. Además, destaca “Para poder realizar este curso se tomaron todas las medidas preventivas sanitarias para así evitar los contagios por Coronavirus, todos los soldados se encuentran con sus 2 dosis de vacuna y mientras Coyhaique esté en cuarentena se continuará con clases en línea, para después pasar a una modalidad presencial, cuando así lo dictamine la autoridad sanitaria”.

La mayoría de los jóvenes conscriptos, que están nivelando tercer y cuarto año de enseñanza media, tienen como meta una vez finalizado su conscripción estudiar una carrera profesional o postular a las Escuelas Matrices del Ejército. Este es el caso del Soldado Conscripto Alexander Infante Celedón, de la comuna de Puente Alto “Tengo 19 años, y estoy nivelando mis estudios para seguir una carrera militar, me presente voluntario al Servicio Militar, y me gustaría postular a la Escuela de Suboficiales o a Soldado de Tropa Profesional. Mi abuelo hizo el servicio militar en Tierra del Fuego, siguió una carrera militar, y a mí me gustaría ser igual que mi abuelo”.

Este joven santiaguino, con una marcada vocación de servicio a la patria, nunca se había separado tanto tiempo de su familia y en una de las zonas más australes del país, como es Coyhaique, en la Región de Aysén.

“Es primera vez que estoy tan lejos de mi familia, por eso quiero aprovechar la oportunidad de enviarles un saludo a mi abuelo, a mi papá mamá y hermanos, decirles que estoy bien y esto lo estoy haciendo por ellos, para que se sientan orgulloso de mi”. Finalizó

Cabe destacar que las clases son impartidas por el Centro de Educación Integrada de Adultos perteneciente a la Municipalidad de Coyhaique.