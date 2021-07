Las cifras -detalladas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, más el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Pontificia Universidad Católica- identifican dos grupos, el primero compuesto por 7.094 personas y, el segundo, por 2.472, respectivamente. “El diagnóstico que entrega la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional nos marca una ruta que seguir al cuantificar el impacto que ha tenido la Pandemia, en el país y en nuestro territorio”, explicó el Seremi Marcelo Jélvez.

Aysén.- La Región de Aysén presenta una Tasa de Pobreza por Ingresos de 6,6% de la población y de Pobreza Extrema del 2,3% de sus habitantes, lo cual representa a 7.093 y 2.472 personas respectivamente, de acuerdo con los primeros datos que arrojó la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2020.

“Los resultados de la Casen muestran un alza de 2 puntos porcentuales con respecto al año 2017 en Pobreza por Ingresos, que significa que el per cápita familiar está por debajo de la Línea de Pobreza ($170.851 en marzo de 2020). Además, se observa un alza de 1,2 puntos porcentuales en Pobreza Extrema, que es cuando el ingreso mensual está debajo de los $114.000”, detalló el titular de Desarrollo Social y Familia Marcelo Jélvez.

Aysén presenta diferencias significativas en los resultados porcentuales nacionales, ya que la Tasa de Pobreza por Ingresos de la región está por debajo del indicador país que asciende a 10,8% (2.112.185 personas) y es menor al de la Pobreza Extrema, de 4,3% (831.232 habitantes).

“Cabe destacar que la Casen 2020, con la bajada de ‘en Pandemia’, se aplicó con cambios metodológicos asociados a la modalidad de aplicación, respecto a versiones anteriores, por lo que las comparaciones deben realizarse con resguardos, aunque sabemos que las cifras resultantes representan un aumento frente a lo sucedido en 2017”, comentó Marcelo Jélvez.

Las regiones de Tarapacá (14%), Ñuble (14,7%), Biobío (13,2%) y La Araucanía (17,4%) presentan tasas de pobreza por sobre el promedio país, mientras que en la Región Metropolitana (9,0%), Aysén (6,6%) y Magallanes (5,7%) se observan tasas más bajas. En el resto de las regiones no existen diferencias estadísticamente significativas respecto a la tasa nacional.

“Estos datos, arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 2020, son insumos claves para afrontar la realidad actual y trabajar para revertirla. Hay que robustecer el Sistema de Protección Social y con estas mediciones enfocarnos en donde es más urgente y focalizar los recursos y las acciones para comenzar a revertir los efectos de la Pandemia, que nos ha golpeado fuerte a todos los chilenos y, especialmente, a los más vulnerables”, concluyó Marcelo Jélvez.

La Casen 2020 estuvo a cargo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y debido a la emergencia sanitaria, y tras la revisión de experiencia internacional y un análisis en conjunto con el Panel de Expertos que acompañó esta medición, se adaptó la modalidad a una mixta secuencial, la cual se dividió en tres partes: pre contacto presencial, aplicación del cuestionario por vía telefónica y recuperación presencial de un número acotado de casos donde no fue posible realizar un pre contacto presencial.