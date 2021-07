La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Bárbara Ortuzar, remarcaba “cada vez que una mujer pierde su empleo, es toda su familia que cae en un proceso de vulnerabilidad, más aun en tiempos de pandemia y a mediados de un año el cual no ha sido fácil”.

Chile Chico.- Los despidos en la Municipalidad de Chile Chico, no han dejado a nadie ajeno, mucho menos a quienes han sido los directamente afectados. Mayor atención causa cuando quienes han sido desvinculadas son adultas mayores que ante sus bajísimas pensiones, tenían un respaldo mayor mediante un sueldo municipal.

Lo mismo sucedía con madres solteras con dos, tres o más hijos, quienes esforzadamente laboraban en un plan de empleo o en algunas de las áreas de la casa edilicia. Lamentable también ha sido el despido de mujeres que atraviesan por complicadas y costosas enfermedades como el cáncer.

Ante esto, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la región de Aysén, Bárbara Ortuzar, no pudo quedar ajena y se refirió a esto, que también estaría ocurriendo en otras municipalidades del territorio.

“Nuestro fin es poder crear programas y políticas públicas destinadas a fomentar la autonomía económica de la mujer, abriendo nuevas opciones laborales, a través del trabajo intersectorial que realizamos y fomentar la inserción laboral femenina, condenando toda discriminación arbitraria a la que pueda estar expuesta una mujer solo por el hecho de serlo”.

La autoridad sectorial, agregó que, “la situación que está ocurriendo en los distintos municipios de nuestra región nos preocupa de sobremanera, ya que, cada vez que una mujer pierde su empleo, es toda su familia que cae en un proceso de vulnerabilidad, más aun en tiempos de pandemia y a mediados de un año el cual no ha sido fácil”.

Un gran porcentaje de los hogares de la región de Aysén tiene como su principal jefatura la femenina, afirmó la Seremi Ortuzar.

“Hay que tener en cuenta que el 52% de los hogares en nuestra región tiene jefatura femenina, por lo que situaciones como esta, trae repercusiones complejas que tienen que ser consideradas por las autoridades. Nuestro Gobierno, el Gobierno del Presidente Piñera, ha sido enfático en este tema, diseñando leyes para la protección del empleo, en especial de mujeres y madres”, puntualizó.