El parlamentario también pidió que se dispongan de todas las herramientas para impulsar, a la brevedad, las iniciativas legislativas relacionadas con las personas mayores, que les permita dar una mejor calidad de vida y un envejecimiento saludable, pleno y activo en nuestra sociedad.

Valparaíso.- Solicitar al Gobierno que exprese su preocupación y rechazo ante la medida propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de considerar a la vejez como enfermedad. Ese es el objetivo principal del proyecto de Acuerdo presentado por el senador David Sandoval este miércoles en la Sala del Senado, el cual fue aprobado de manera transversal por los legisladores.

El parlamentario dijo adherir a las quejas que han levantado representantes de distintos sectores del país sobre la actualización de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) que tomó la OMS, incorporando a la vejez como una categoría que permita a los profesionales de la salud clasificar ciertos episodios relacionados con mortalidad o morbilidad. “Si bien el sistema de clasificación CIE no es un instrumento que obligue per-se a todos los países y sus instituciones o profesionales, en la práctica representa una guía para codificar enfermedades que tiene un amplio uso, la cual termina siendo aplicada en forma voluntaria por organismos de salud privado o en forma obligatoria, a partir de instructivos o circulares que emiten entidades supervisoras”, señaló.

Sandoval lamentó lo que se está proponiendo, más aún cuando hace poco tiempo, la propia OMS había calificado a la vejez como una etapa fundamental de la vida. “La decisión de la OMS de incorporar la vejez como una de las causas posibles de ser usada en la codificación de causas de enfermedades o de muerte, no se entiende en un contexto en que la propia organización está impulsando el envejecimiento saludable, favoreciendo la discriminación de las personas mayores y fomentando el edadismo.

Agregó que esto “puede incentivar a los profesionales de la salud a no entender -y menos precisar con la mayor precisión posible- las causas esenciales que explicarían determinado fenómeno de enfermedad o muerte”.

Por ello es que solicitó a autoridades de Gobierno, llevar a cabo las acciones más decididas para evitar la puesta en práctica de herramientas y/o sistemas administrativos que incentiven la discriminación de los pacientes personas mayores, particularmente la puesta en uso de la versión CIE-11 como nuevo estándar de codificación, mientras no se cambie la denominación en la subcategoría MG2A que se refiere a la vejez (“old age”) como causa de enfermedad o muerte de una persona. “Mientras no se corrija le versión de CIE-11, solicitamos que en los Sistemas de Salud común y de Protección de Riesgos del Trabajo de Chile, se mantenga el uso de CIE-10”, puntualizó.

Finalmente, el legislador consideró necesario que, ante esta medida, se invite a representantes de la OMS en Chile a exponer en una reunión conjunta de las Comisiones de Salud y Especial del Adulto Mayor, los fundamentos de esta sub-categorización de la vejez y solicitar su corrección o eliminación.