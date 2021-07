A un trámite de convertirse en ley quedó el proyecto del diputado Miguel Ángel Calisto que permite el endoso de los pasajes aéreos y el retracto de su compra, iniciativa que fue aprobada en la sala del Senado y que a juicio del parlamentario “va en la dirección de terminar con los abusos de las aerolíneas”.

Valparaíso.- Según el parlamentario, “ya nos hemos acostumbrado a los abusos de las líneas aéreas. Actualmente cuando uno compra un pasaje aéreo, no es posible transferírselo a otra persona ni retractarte de la compra, a pesar que el pasaje es tuyo. Si no puedes viajar y no puedes reprogramar ese vuelo, simplemente pierdes ese dinero y la propia aerolínea revende el cupo, generando una doble ganancia”.

Calisto agregó que “esto no puede continuar, por eso es importante que avancemos en este proyecto. Tenemos que terminar con los abusos de las líneas aéreas, como la sobreventa o la cancelación injustificada de vuelos sin una debida compensación”.

“En la región de Aysén la gente usa mucho el avión, no como un medio para ir de vacaciones, sino para poder viajar a la zona central a hacer trámites, ir al médico o a estudiar. Me atrevería a decir que un gran porcentaje de las personas ha sido víctimas de los abusos de estas empresas, con cancelaciones de vuelos sin justificación, cambios de horarios a última hora y de forma arbitraria, como también la sobreventa, donde muchas veces te presionan para que no te subas al avión”, indicó.

Calisto señaló que “el proyecto considera la posibilidad de realizar el endoso del pasaje hasta 24 horas antes del vuelo. Esto sólo se podrá hacer entre personas naturales y por una púnica vez. Para evitar cualquier tipo de negocio con los pasajes, las personas podrán hacerlo máximo dos veces al año”.

Finalmente, el diputado señaló que “nosotros tenemos dos proyectos más en esta línea, uno que aumenta las sanciones por sobreventa de pasajes, que tiene como fin terminar con esta práctica abusiva, y otro que aumenta las compensaciones a los pasajeros por vuelos suspendidos sin mayor justificación.