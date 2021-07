Barreras sanitarias efectivas, altos porcentajes de vacunación y búsqueda activa de casos son parte del éxito de la estrategia.

Coyhaique.- Un balance absolutamente positivo realizó Gendarmería de Chile del trabajo que se ha realizado en pandemia al interior de los recintos penales y especiales de la región de Aysén, optimismo que se basa en las cifras estadísticas del desempeño realizado hasta ahora.

En la institución penitenciaria destacan que durante esta última cuarentena no se hayan registrado personas privadas de libertad contagiadas por Covid-19, resultados que no hacen otra cosa que constatar que las medidas implementadas a lo largo del tiempo han rendido frutos evidentes.

“Quiero destacar el compromiso de nuestro personal con los protocolos preventivos establecidos, lo que ha permitido que las barreras sanitarias hasta ahora hayan rendido el efecto esperado, y en especial el trabajo de los equipos de salud, que ante la posibilidad de casos sospechosos han sabido aplicar la estrategia sanitaria. Sin duda lo anterior junto a la Búsqueda Activa de Casos que se realiza junto Al Ministerio de Salud ha dado muy buenos resultados” resaltó el director regional de Gendarmería, coronel Renato Montecinos Lavín.

LA CRISIS SANITARIA EN CIFRAS DE GENDARMERÍA

Desde el inicio de la pandemia se han registrado 48 contagios asociados a la Institución en la región, 22 de funcionarios y 26 de población penal privada de libertad (PPL), en ese contexto son 1532 los PCR aplicados en todo el periodo tanto a funcionarios (755) como a PPL (777). Sólo durante esta última cuarentena se realizaron 255 PCR.

Respecto de la vacunación 224 personas privadas de libertad presentan esquema completo de vacunación contra el Covid -19, lo que equivale a un 92.1% de la población penal regional, sin ir más lejos las unidades de Valle Verde, Cochrane y Puerto Aysén tienen al 100% de su población penal vacunada. En tanto el porcentaje de vacunación contra la Influenza alcanza 86% del total con 209 PPL vacunadas. En tanto la vacunación contra el Covid- 19 esquema completo, en los funcionarios alcanza el 90%.

El Seremi de Justicia y DD.HH Luis Prieto indicó que “enfrentar esta pandemia ha sido un tremendo desafío para una institución que trabaja 24/7 los 365 días del año, a cargo de personas privadas de libertad, por lo que destaco la muy buena labor de todos los equipos, no solo en lo operativo, sino que también en lo técnico-administrativo, ya que ha sido este esfuerzo mancomunado, el que nos permite dar a conocer estos resultados, lo cual no significa que podamos bajar la guardia respecto de las medidas preventivas y protocolos establecidos”.

Para mantener los buenos resultados es necesario dar continuidad a las medidas y el trabajo constante que se viene realizando, lavado de manos, uso de mascarillas, el respeto a las barreras sanitarias al ingreso de los recintos penales, pero por sobre todo el autocuidado, explican desde el Área Salud de Gendarmería.

“Estamos haciendo esfuerzos importantes en materia de planificación y control de la pandemia, sólo para el mes de julio tenemos coordinado junto al Servicio de Salud en el marco de la estrategia de Búsqueda Activa de Casos la aplicación de 220 nuevos PCR en nuestros establecimientos penales y especiales” finalizó la coordinadora regional de Salud , enfermera Tamara Ramírez Navarro.