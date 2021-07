Son más de 28 familias del comité de electrificación El Sauce de Chile Chico, quienes ya están cansados de esperar una solución definitiva a su demanda.

Chile Chico.- Son varios años los que llevan esperando 28 familias del comité de electrificación “El Sauce” de Chile Chico, una solución definitiva para la conexión a la red eléctrica urbana. Los vecinos se reorganizaron y acompañados por el Concejal Mario Figueroa, solicitaron a la Gobernadora de la provincia, Vanessa Vásquez, dar prioridad al proyecto del cual poco se ha avanzado en el departamento de programas y proyectos del Gobierno Regional con asiento en la gobernación de la provincia.

“Hoy estamos acompañando a las familias de este comité a conversar con la Gobernadora Provincial para exponer su situación y a la vez solicitar, dentro de su facultades como autoridad provincial, pueda priorizar este proyecto ya que son años que llevan esperando, incluso la consultora técnica de factibilidad de Edelaysen ya realizó la visita al sector encontrándose con problemas en la georreferenciación de las viviendas”, señaló el Concejal Mario Figueroa.

Figueroa agregó que, “el denominado callejón Aguas Patagonia, en donde se sitúa el emplazamiento de esta viviendas, ha ido creciendo año a año, lo cual en un futuro pasará a ser parte de la zona urbana de la ciudad. Por lo cual, debemos propiciar que el desarrollo llegue de forma oportuna con los servicios básicos como agua potable, acceso e iluminación, red de alcantarillado y por supuesto electrificación para sus viviendas, por lo tanto no podemos permitir que tengan que seguir esperando”.

Por su parte el presidente del comité de electrificación “El Sauce” de Chile Chico, Sebastián Durán, espera que la iniciativa avance con mayor celeridad y agradeció el apoyo de tres Concejales de la comuna. Lamentando que, al solicitar información de su proyecto a la Gobernadora Vanessa Vásquez y al encargado de proyectos Luis Ovando, después de tres años les hayan informado que su iniciativa aún está en formulación.

“Donde nos encontramos con la sorpresa desalentadora de que nuestro proyecto está recién en etapa de formulación. Nosotros hacemos presente que necesitamos con suma urgencia que se nos instale luz a los vecinos que tenemos casas que aún están inhabitables por el tema de no tener luz. Entonces, necesitamos la voluntad política y nos comentan de que, faltan que lleguen unos presupuestos de la empresa contratista que tendría que hacer los trabajos, recién teniendo esos presupuestos pasaría a una siguiente etapa nuestro proyecto. Entonces, un llamado a las autoridades a que por favor nos apoyen, que no nos dejen solos, porque nos sentimos abandonados en estos momentos, pero agradecemos en esta oportunidad la presencia de los Concejales que nos están apoyando en estas gestiones, la señorita Lidia Soto, don Mario Figueroa y don Ariel Keim”.

Por último, el dirigente insistió en que espera la voluntad política de las autoridades, ya que, tener energía eléctrica es una necesidad básica, para cerca de treinta vecinos que están en medio de la ciudad de Chile Chico.