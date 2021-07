El legislador se reunió con el Subsecretario de Educación y el Director Nacional de Junaeb, quienes aseguraron que se está trabajando para suplir el déficit de beneficios y confirmaron que los computadores se entregarán el segundo semestre.

Santiago.- Este viernes el diputado Miguel Ángel Calisto se reunió con el Subsecretario de Educación, Jorge Poblete, y el Director Nacional de Junaeb, Jaime Toha, quienes le aseguraron que se están buscando las fórmulas para suplir el déficit en el cupo de la beca Patagonia, además de confirmar que la entrega de computadores a los niños de séptimo básico se realizará durante el segundo semestre.

Según el diputado Calisto, “quiero informar con claridad que ya se ha subsanado el problema para los alumnos que estaban postulando a la beca de Aysén. La totalidad de alumnos que postularon a la beca Aysén y cumplen con los requisitos, tienen asegurado su beneficio, lo mismo con la beca de Integración Territorial”.

“En el caso de la beca Patagonia hay un déficit de 33 alumnos que, por alguna razón, ya sea que no han podido entregar sus documentos o no han terminado sus prácticas producto de la pandemia, por lo que se está buscando una alternativa de corrección y se espera una solución durante el mes de julio, tal como me lo informó el director nacional de Junaeb”, señaló.

El legislador afirmó que “también hay un déficit de cerca de 96 alumnos que cumpliendo requisitos de beca Patagonia, no han recibido su pago. La solución y la alternativa es que se acordó una reasignación de fondos que están quedando de otras becas, como de la beca Aysén, se van a traspasar a la beca Patagonia y con eso se va a cubrir a la totalidad del déficit”.

Computadores

Otro tema que trató el legislador con las autoridades nacionales fue el retraso en la entrega de los computadores de los programas Me Conecto para Aprender y Yo elijo mi PC.

El parlamentario informó que “los computadores están asegurados para el segundo semestre de este año. Se había dicho que iba a ser los primeros días de julio, esto ya no es posible. Se va a generar un calendario de entrega en todo Chile, y el compromiso es que se priorizará a las Regiones Extremas, particularmente aquellas que no tienen un buen acceso a la conectividad digital, como es el caso de la región de Aysén”.