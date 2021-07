En un despliegue coordinado con al IV división de Ejército Aysén, La Vocera de Gobierno, por medio de su División de Organizaciones Sociales ha visitado los cuarteles de ejército para apoyar al personal en la actualización y postulación de beneficios sociales, como el IFE Universal y bono Pymes.

Aysén.- Para Tatiana Fontecha, Seremi de Gobierno, esta actividad “Tiene como objetivo entregar soporte al personal de ejército en materias como la actualización del Registro Social de Hogares y la actualización de datos para la postulación a beneficios estatales; por eso, nuestra D.O.S. se ha dirigido a los diversos cuarteles para ayudar a los soldados que requieran estos servicios.”

Además la Vocera explicó que “El presidente Piñera fue claro y dijo que estamos al servicio de todos los chilenos y chilenas y es por eso que tenemos la obligación de ayudar también a nuestros soldados que mucha veces desconocen las ayudas estatales por la calidad de sus funciones; mas, no dejan de ser ciudadanos que también se han visto afectados por la pandemia a nivel social como familiar”.

Por su parte, para el personal de Ejército, la ayuda ha sido de suma importancia, porque en su mayoría no sabían que podían ser parte de los nuevos apoyos estatales o desconocían como hacer el trámite.

“Esta iniciativa para nosotros como regimiento y su personal nos aplica harto, ya que por la cantidad de actividades que tenemos se nos hace muy difícil postular a estos beneficios que otorga el Estado. A nosotros se nos hace muy complicado el poder optar por estas ayudas y se nos hace de gran auxilio”. Indició Rodrigo Vera Quintana, cabo segundo del regimiento “Chiloé” de Puerto Aysén, quien añadió que “La atención por parte de la Seremi de Gobierno y su equipo ha sido un siete, se agradece este gesto por parte de nuestras autoridades y ojalá nos puedan seguir apoyando de esta manera.”

Ayuda y asistencia a organizaciones sociales

El trabajo desplegado por la Seremi de Gobierno, no sólo se ha visto reflejado en ayuda a las fuerzas armadas, sino a las diversas organizaciones sociales que componen nuestra región. Semanas antes del cierre a la postulación del IFE Universal, Fontecha Bórquez y su equipo han recorrido gran parte de los vecindarios y sectores para que los vecinos tengan la oportunidad de poder ser parte de los diversos bonos.

“Este trabajo, debo destacar, ha sido un despliegue que llevamos haciendo hace semanas, no sólo con nuestros soldados, sino con todos los vecinos de nuestra región; y no es un trabajo que ha nacido sólo de nuestro servicio, por el contrario, todo el gabinete regional ha hecho grandes esfuerzos para alcanzar a la gran mayoría de vecinos y vecinas. Nuestro compromiso es con ellos y por eso seguimos siendo un gobierno en terreno, a pesar de las dura situación sanitaria en la que nos desenvolvemos.” Finalizó la Seremi de Gobierno.