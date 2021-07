Los despidos protagonizados por el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Luperciano Muñoz González, han cruzado los límites regionales y ya hay dirigentes nacionales que se han pronunciado en base a la decisión del edil de “la ciudad del sol”.

Santiago.- Ahora, es el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, José Pérez Debelli, quien no dudó en entregar todo su respaldo a los hombres y mujeres, que bajo un contrato a honorarios fueron desvinculados desde la Municipalidad de Chile Chico.

“Desde la Anef queremos saludar y respaldar a todos los trabajadores y trabajadoras en su condición de honorarios que han perdido el trabajo, por una decisión política del recién electo Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico en la región de Aysén. Señor Alcalde, no puede someter a dejar a esa comunidad que recibió su respaldo para salir electo, sin aquellos funcionarios que cumplen un rol estratégico, atendiendo a esa ciudadanía en Chile Chico y que también en pandemia no pueden perder el empleo”.

El presidente nacional de ANEF, agregó que, “son más de 120 personas, más de 120 familias que están experimentando este golpe a la cesantía, esa profundización que golpea el derecho humano fundamental de un trabajador o trabajadora, mas allá de la condición contractual. Desde la Anef respaldamos a aquellas personas que hoy día están sufriendo, por eso también la invitación señor Alcalde, señor Muñoz, a recapacitar, a abrir el espacio de dialogo. Nosotros conocemos a nuestros compañeros de Confemuch y Asemuch que están sindicalizados, como así también, a los propios sindicatos de las federaciones a honorarios de nuestro país. Por eso, hacemos un llamado al señor Alcalde de la Municipalidad de Chile Chico, recapacite, evalúe ese golpe que hoy día no se merecen los trabajadores”.

José Pérez Debelli, finalizó sus palabras enviando un mensaje de “cariño y respaldo a los compañeros y compañeras de Chile Chico, esperando que vuelvan a recuperar su trabajo… fuerza, sabiduría y mucha energía desde la ANEF”.