El diputado Miguel Ángel Calisto y la bancada DC ingresaron un proyecto de resolución que pide al Presidente de la República el envío de un proyecto de ley que considere como beneficiarios del bono de alivio para las micro y pequeñas empresas, a los pescadores artesanales inscritos en el Registro Pesquero Artesanal.

Valparaíso.- Según el diputado Miguel Ángel Calisto, “hay muchos sectores que se encuentran bastante afectados por la crisis económica y a los cuales no les han llegado los beneficios y ayudas propuestas por el Gobierno. Uno de estos sectores es el de la pesca artesanal, quienes debido a las medidas sanitarias impuestas por el covid, han visto mermada su actividad económica”.

“Ya lo planteamos hace algunos días con los pequeños agricultores y ahora presentamos esta iniciativa como bancada para que se incluya a los pescadores artesanales en este bono de alivio a la micro y pequeña empresa. Se trata de hombres y mujeres que en myor o menor medida han sido afectados por las medidas sanitarias”, señaló.

Calisto agregó que “le pedimos al Presidente Piñera, al Ministro de Economía y a la Subsecretaria de pesca para que respalden esta petición y los pescadores artesanales de la región y el país, puedan acceder a esta ayuda tan necesaria en estos días. Este proyecto podría ser votado la p´roxima semana y esperamos su aprobación en la sala de la Cámara”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “la crisis económica ha afectado a la gran mayoría de las familias de nuestro país, los pescadores artesanales no son la excepción, por eso necesitamos que se amplíe el beneficio a estos sectores que no han recibido ningún tipo de ayuda por parte del Estado”.