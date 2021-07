En las distintas instancias de bienvenida e inicio de los programas, realizadas vía remota, participó el Seremi de Desarrollo Social y Familia, la Directora Regional del FOSIS y una representante de la Gobernación Provincial de Aysén; quienes compartieron con gran parte de los usuarios y usuarias que comenzaron su formación en el programa Yo Emprendo.

La intervención del programa Yo Emprendo, en sus modalidades Semilla, Básico y Avanzado, es de 8 meses y atenderá a un total de 118 usuarios y usuarias de Puerto Aysén, Puerto Chacabuco, Villa Mañihuales, Villa Los Torreones, Puerto Aguirre y Caleta Andrade. La instancia programática entrega asesoría, capacitación y el financiamiento de un plan de negocios, lo cual permite adquirir maquinaria, herramientas o insumos para fortalecer el emprendimiento en desarrollo.

Evelyn Agüero, usuaria del programa Yo Emprendo Semilla del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, se mostró contenta por haber sido seleccionada. “Es difícil salir seleccionada en estos proyectos ya que son muchas las personas que postulan, somos unas privilegiadas quienes estamos acá. Estoy contenta porque aparte de la compra de herramientas o cosas materiales que uno necesita para salir adelante, es muy importante el apoyo que van a brindarnos en capacitación, porque la idea es que nuestros emprendimientos sigan avanzando y con estos talleres vamos a tener las herramientas para poder seguir adelante. Yo llevo 7 años en este emprendimiento, pero nunca había salido seleccionada. El año pasado tuve un Apoyo a tu Plan Laboral, donde pude comprar un honro industrial para hacer mis biscochos y ahora con esto estoy muy feliz y agradecida.”

La usuaria del programa Yo Emprendo Básico, Pamela Estrada, mencionó estar “más que feliz con este proyecto. Postulé a raíz de un incendio gigantesco que nos azotó, donde perdí prácticamente todas mis herramientas de trabajo. Yo me dedico a hacer prietas caseras. Yo comencé de cero este sueño que tuve siempre en mi cabeza, pero esto me lo arrebató de la noche a la mañana, así que justo se dio la posibilidad de postular a este proyecto y yo feliz porque voy a poder seguir con mi sueño, poder seguir haciendo lo que me gusta, a seguirme desarrollando, esto va a ser un impulso para un nuevo renacer en mi vida, que me ha azotado no sólo con el incendio, sino también con pérdidas familiares muy fuertes, así que me va a servir para despejarme y salir de esto que estoy pasando.”

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, destacó que “son más de 100 personas de distintas localidades de la comuna de Aysén quienes iniciaron su participación de manera remota en el programa Yo Emprendo, en sus distintas modalidades: Semilla, Básico y Avanzado, la cual busca entregarles distintas herramientas y habilidades para fortalecer el desarrollo de sus negocios con capacitación, asesoría técnica y financiamiento. Sabemos que es un apoyo importante y nuevo impulso para que emprendedores y emprendedoras, que han sido afectados por la pandemia, puedan aumentar sus ingresos y mejorar la calidad de vidas de ellos y sus familias.”

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Marcelo Jélvez, aseguró que “como Ministerio estamos muy contentos del inicio del programa Yo Emprendo para 118 emprendedoras y emprendedores de la comuna de Aysén. Sabemos que estas personas están llenas de ideas, sueños, ganas de seguir adelante y surgir; y de la mano de FOSIS de seguro lo van a lograr en este período que iniciamos de esfuerzo, capacitación, y, sobre todo, de enseñanza y aprendizaje para que a futuro se concreten esas ideas de negocio y emprendimiento para cada uno de ellos. Estamos entregando las herramientas como Gobierno y estamos entregando junto a FOSIS todas las capacitaciones para que nuestros pequeños y medianos emprendedores puedan salir adelante en tiempos de pandemia.”

Cabe mencionar que los y las usuarias del programa Yo Emprendo, en esta etapa participan en talleres de apresto digital, capacidades emprendedoras, modelo de negocios, elaboración de un plan de negocios y compras y ventas por internet.