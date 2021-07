En dependencias del Campo Militar “Coyhaique” y bajo todos los resguardos sanitarios, se llevó a cabo el examen psicológico para aquellos jóvenes que están postulando a la Escuela Militar y Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile.

Aysén.- Este año, existe un nuevo formato de postulación denominado “Sistema de Ingreso Único”, el que a diferencia de años anteriores ofrece la opción de postular tanto a la Escuela Militar como a la de Suboficiales bajo una misma postulación, permitiendo que el postulante que cumpla con los requisitos opte a las fases homologadas de las escuelas matrices, de esta forma el examen psicológico, médico, dental y las pruebas físicas, no serán necesario rendirlas dos veces en el caso de optar a ambas escuelas.

Así nos relata el Psicólogo de la IV División Ejército, Sebastián Loma-Osorio Jeria “En estos momentos están realizando la evaluación sicológicas los postulantes a las Escuelas Matrices, inserto en el proceso único de admisión. Este proceso es experimental es la primera vez que se realiza. Son 60 los postulantes, que están siendo evaluados y dependiendo del resultado de esta prueba sabremos si están en condiciones de ser parte de la Institución.”

“Quienes quieran postular pueden hacerlo hasta el 01 de Octubre del presente año en las páginas web de la Escuela Militar y de la Escuela de Suboficiales o bien escribir un correo a coyhaique.admisión@escuelamilitar.cl o llamar al teléfono226933220” detalló el Capitán Pablo Parra Rojas, oficial de enlace para este proceso.

Dentro de los postulantes se encuentra la soldado conscripto del Destacamento Motorizado N°14 “Aysén” Ana Lagos Muñoz, 19 años de edad, proveniente de la ciudad de Los Ángeles, hija única, que orgullosa, nos cuenta que está postulando a la Escuela Militar y que su sueño desde muy pequeña ha sido ser militar. “Me gusta la carrea militar, quiero servir a mi país, mis padres están felices con mi decisión, aunque los extraño mucho, y me encuentro muy lejos, ellos me apoyan en todo, para que pueda cumplir mi sueño de ser Oficial de Ejército”.

Desde Puerto Ibáñez, es la joven Camila Barría Calderón de 17 años, quien viajó junto a sus padres a la ciudad de Coyhaique para rendir el examen “Estoy postulando a la Escuela Militar porque siempre me llamó la atención el liderazgo, el trabajo en equipo, busqué información en internet y postulé, hoy estoy dando mi prueba sicológica espero que me vaya bien y a mis demás compañeros también”

Para todos los jóvenes interesados en postular a las escuelas matrices puede encontrar más información de este proceso en el siguiente link www.escuelamilitar.cl/Admision