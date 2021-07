Este domingo 18 de julio son las primarias presidenciales de Chile Vamos.

Aysén.- “Joaquín Lavín, que ha venido trabajando en el ámbito social durante mucho tiempo, creemos que reúne las mejores condiciones para hacerse cargo de estos nuevos desafíos que el país nos impone”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la candidatura presidencial del ex alcalde de Las Condes, para las primarias de este domingo 18 de julio.

En ese sentido, el parlamentario considera que la carta de la UDI en las primarias presidenciales del sector, es la mejor opción, pues considera que es quien mejor puede llevar adelante a Chile en los próximos años. “Nuestro país ha experimentado profundos cambios durante los últimos años, pero éstos no han llegado a toda la sociedad como quisiéramos”, indicó.

“Joaquín Lavín ha planteado un proyecto de Gobierno distinto, inclusivo, con integración social y donde entendemos todos que tenemos que hacernos cargo de esas desigualdades”, agregó.

En esa línea, Sandoval hizo hincapié en que nuestro país está en una gran encrucijada, y por lo mismo cree que es ahora el momento de participar en estas elecciones. “Nosotros creíamos que vivíamos en un país distinto (pero) ese país tenía muchas desigualdades, las que hoy han aflorado y donde legítimamente esos chilenos y chilenas merecen sus oportunidades”, recalcó.

Cabe señalar que durante los últimos días, el legislador ha estado en Puerto Aysén y el sector rural de Coyhaique, a fin de promover la candidatura gremialista, destacando el gran compromiso que ha existido en el trabajo de despliegue territorial del partido en la zona. “Lo que importa ahora es la participación clara y precisa. No nos quedemos en la casa”, fue el llamado que finalmente hizo el parlamentario.