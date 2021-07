El diputado Miguel Ángel Calisto y la bancada DC ingresaron a La Fiscalía Nacional Económica un oficio donde piden investigar el mercado de los materiales de construcción, esto ante el notorio aumento de precios y algunas irregularidades como el quiebre de stock lo que ha impactado directamente en la oferta y la demanda, lo que ha generado graves perjuicios a los consumidores.

Valparaíso.- En el texto del oficio se señala que “es de público conocimiento la actual afectación en la cadena de suministros del sector de la construcción, que ha generado un alza significativa del precio de materiales de obra gruesa, materiales de terminaciones y artefactos, presentando algunos de ellos, inclusive, quiebres de stock impactando directamente en la oferta y demanda. En relación a esta última, sin dejar de considerar la que se ha generado para el mejoramiento de viviendas a nivel particular y compra de insumos para obras menores y/o reparaciones que se originaron especialmente en virtud del retiro del 10% de los fondos de AFP”.

Según el diputado Calisto, “como bancada DC presentamos esta petición a la FNE porque nos parece muy extraño este aumento sustancial que han tenido algunos materiales de construcción, lo que curiosamente coincidió con el comienzo de los retiros del 10% de los ahorros de AFP. Son muchas las personas que nos han hecho llegar sus denuncias porque afecta directamente en sus bolsillos”.

“Además, esto afecta también a las políticas de vivienda que se implementan, porque estos aumentos dificultan los procesos de subsidios y construcción de nuevas viviendas sociales. Es una especie de efecto dominó, porque se ven afectados los particulares que requieren hacer algún arreglo en su hogar, los contratistas pequeños que ganan menos por sus trabajos al subir los precios de los insumos, como así también las familias que postulan a los subsidios, ya que estos no están alcanzando para la construcción de las viviendas”, indicó.

El legislador señaló que “queremos saber si aquí hay una afectación a la libre competencia o una posible colusión en el mercado de los materiales de construcción. Es importante que se haga esta investigación y determinemos si existe algún tipo de delito. Nosotros como bancada DC sabemos la urgente necesidad de terminar con los abusos de las grandes empresas”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “la región de Aysén no ha estado ajena a este problema. De hecho, ha sido mucha la gente que ha denunciado alzas de precios excesivas en este tipo de productos, a lo que se suma su histórico alto precio en comparación con la zona central. Esperamos que la Fiscalía Nacional Económica pueda entregarnos más claridad sobre lo que sucede con este mercado”.