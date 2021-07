Dirigentes y algunas autoridades militantes de los partidos de Chile Vamos, en un acto de unidad, se reunieron para invitar a la ciudadanía de las distintas localidades de la región y del país, a ser parte de las primarias que se llevarán a cabo este domingo 18 de julio.

Aysén.- El Senador David Sandoval, manifestó al respecto, “en un acto unitario, todos los partidos de nuestra coalición entendemos que estamos enfrentando una condición muy particular, el futuro de nuestro país, el futuro de nuestra región depende sin duda de su participación. No nos podemos quedar siempre con los lamentos, hoy es el momento de actuar, de entender que hay gente que nos quiere hacer creer que este país hay que hacerlo de nuevo, que ni siquiera aquellos valores patrios tan sentidos en el corazón de los chilenos y chilenas como nuestra bandera, nuestro himno, nuestro escudo. Creemos que evidentemente estamos enfrentando una situación muy particular, para hacerlo necesitamos de la comunidad. Este domingo tienen que concurrir a participar en estas primarias, de ustedes depende, de su participación y su compromiso”.

En tanto, el Alcalde de la comuna Cisnes e integrante de Chile Vamos, Francisco Roncagliolo, señaló, “como Alcalde de la comuna de Cisnes por Renovación Nacional, quiero invitar a todos los simpatizantes, militantes y amigos de Chile Vamos, a todas las personas independientes, a que participen este 18 de julio en las primarias presidenciales de Chile Vamos. Tenemos cuatro muy buenos candidatos, pero te invito a votar por Mario Desbordes, es tremendamente importante que la comunidad pueda participar y ser parte de estas primarias, algo fundamental para la democracia en nuestro país”.

Por su parte, Víctor Oyarzun, presidente regional de RN, comentó que, “como Renovación Nacional, queremos hacer una invitación, un llamado a todos nuestros simpatizantes y militantes para que este domingo 18 de julio vayan a votar. En este sentido, todos los partidos de Chile Vamos, tenemos el mensaje muy claro, porque tenemos cuatro muy buenos candidatos. Para Renovación Nacional nosotros tenemos a Mario Desbordes, como propuesta de un mejor país, es por eso que, la invitación es a que vayan este domingo 18 de julio a emitir su sufragio”.

Eduardo Vera, vicepresidente de la UDI, señaló que, “quiero convocar a todas las personas que no sean de izquierda, que deseen velar por la estabilidad del país, por defender el catálogo de garantías constitucionales que le interesa a la gente de trabajo, a la gente que no le interesa lo ajeno, a la gente que no le gusta el desorden, que no le gustan los atentados incendiarios y las expropiaciones, hágase presente el domingo a votar por Joaquín Lavín”.

Jorge Ojeda, presidente regional de Evopoli, también llamó a participar de las primarias de este domingo. “El llamado a votar a todo nuestro sector, a nuestro partido, a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes. El llamado con los cuatro presidentes de los partidos de Chile Vamos es a participar, a la unidad, porque la unidad es lo que nos va a llevar al éxito. Así es que, este domingo Ignacio Briones, los invitamos a votar”.

Desde el PRI, su presidente regional, Camilo Jiménez, indicó, “para el Chile que se viene, para el Chile de los cambios, de muchas reformas, es muy importante la participación ciudadana. Necesitamos que este domingo se escuche la voz de todos, porque todos y todas pueden votar, si es militante de algún partido de Chile Vamos o independiente, concurre este domingo. No nos puede dar lo mismo quien gobierne, nosotros como regionalistas e independientes los invitamos a apoyar a Mario Desbordes”.

Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Ignacio Briones y Sebastián Sichel, son los cuatro candidatos de Chile Vamos, para las primarias presidenciales de este domingo 18 de julio.