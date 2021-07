Los ediles presentaron los énfasis de sus respectivos Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y los temas a atender con mayor celeridad.

Coyhaique.- Se acordó que estas reuniones se realicen de forma periódica, como estrategia de trabajo mancomunado en favor del desarrollo comunal y regional.

Durante cerca de cuatro horas, la Gobernadora Regional, Andrea Macías Palma, trabajó con los alcaldes de las diez comunas de la Región de Aysén, en torno a los énfasis y prioridades del desarrollo comunal y regional.

La jornada se llevó a cabo en el salón Antonio Ronchi del Gobierno Regional, en Coyhaique, donde cada edil presentó los énfasis de los Planes de Desarrollo Comunal (Pladeco) y los temas que requieren mayor celeridad.

Las presentaciones fueron realizadas por los alcaldes Marcos Silva de Guaitecas, Nelson Opazo de Lago Verde, Francisco Roncagliolo de Cisnes, Julio Uribe de Aysén, Carlos Gatica de Coyhaique, Marcelo Santana de Río Ibáñez, Jorge Calderón de Cochrane, Luperciano Muñoz de Chile Chico, José Fica de O´Higgins y Abel Becerra de Tortel, en una jornada donde participaron los nuevos jefes de divisiones del Gobierno Regional.

“Sin duda una jornada muy positiva, en un día histórico, donde la descentralización tiene su pie inicial con la asunción como primera Gobernadora Regional, pero también la importancia de descentralizar desde las regiones. Nosotros establecimos un compromiso en nuestro programa de Gobierno donde señalamos que serán los municipios los socios estratégicos de nuestro Gobierno Regional, por lo tanto, quisimos conocer cuál es la situación en la que se encuentran cada uno de ellos, respecto de ciertas temáticas especificas vinculadas a inversión, conocer cuáles son las iniciativas, obras emblemáticas, compartir sueños de los distintos territorios donde podemos colaborar y finalmente reforzar que tenemos que volver a las personas en el centro de la gestión”, sostuvo Andreas Macías.

“Tiene que ver tanto con las problemáticas y necesidades, pero también con las soluciones que uno proyecta, que puede hacerse un trabajo en conjunto con esta Gobernación y nuestra gobernadora. Ahí es muy importante destacar, en nuestra comuna, que estamos fortaleciendo la remodelación de espacios verdes, por un lado, y también la generación de empleos y, por otro lado, lo que tiene que ver con la calidad de vida en cuanto a salud y medio ambiente”, señaló el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica.

“Para nosotros como comuna y en lo particular como alcalde con espíritu regionalista, es tremendamente relevante que el Gobierno Regional se posicione como una entidad descentralizada, que permita el apoyo a los municipios, que se focalicé en el trabajo territorial y eso es lo que esperamos lograr en un muy corto plazo. Hemos planteado distintas cosas que para nosotros son importantes como comuna, el ordenamiento territorial, el medioambiente, en proyectos que se deberían priorizar dentro de nuestra comuna y creo que, en ese sentido, vamos a poder generar las coordinaciones para facilitar inversión y programas sociales”, indicó el alcalde Roncangliolo.

Para Jorge Calderón la reunión fue “muy importante y una señal potente para el territorio, que en el día que asume la nueva gobernadora se reúna con los diez alcaldes y que tengamos, además, la posibilidad de transmitirle no solo cuáles son los sueños y los anhelos, sino que también cuál es el estado de cada uno de nuestros territorios. Valoramos inmensamente este gesto y con esto iniciamos una alianza que es estratégica de la nueva autoridad con los alcaldes recientemente electos”, concluyó.

“En primera instancia, reunirse con los alcaldes me parece un gesto muy relevante, toda vez que son los gobiernos comunales, los municipios, quienes impulsan el desarrollo de cada comuna. En ese sentido, los diez alcaldes tuvimos la misma posibilidad de exponer nuestros puntos de vista, los lineamientos de los planes de desarrollo comunal y hacer sinergia con la estrategia de desarrollo regional con los recursos que el Gobierno regional pone a disposición de los municipios. Es importante que el ejecutivo del Gobierno Regional sea electo por los ciudadanos de la región, a mí me parece que es un avance importante, se había avanzado, pero es un hecho importante que vale la pena darle la importancia que se le dio el día de hoy”, recalcó Marcelo Santana.

En la jornada se acordó que estas reuniones se realicen de forma periódica, como estrategia de trabajo mancomunado en favor del desarrollo comunal y regional.