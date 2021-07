El legislador valoró los aspectos principales de esta iniciativa, afirmando que apunta a terminar con el abuso de las aerolíneas.

Valparaíso.- A comisión mixta se fue el proyecto que permite el endoso de pasajes aéreos y el retracto de la compra luego que la Cámara rechazara las indicaciones propuestas por el Senado. La iniciativa fue presentada entre otros por el diputado democratacristiano Miguel Ángel Calisto, y está a un paso de transformarse en ley de la república en su último trámite constitucional.

Según el legislador en su intervención en la sala, “este es un importante proyecto que presentamos con parlamentarios de diversas bancadas. Estamos permitiendo el endoso de pasajes, un derecho que es de los consumidores, de los pasajeros. Hemos visto desde hace mucho tiempo el abuso de las líneas aéreas, por ejemplo cuando un pasajero que, por cualquier motivo no puede viajar, también pierde el dinero. La empresa gana doble, porque ellos tienen sobre venta y venden el pasaje de nuevo”.

“Lo que estamos haciendo con este proyecto es devolverle en propiedad el derecho del ticket, del boleto aéreo a la persona que pagó por él. Si usted por alguna razón no puede utilizar, podrá cedérselo a otra persona. Esto es absolutamente lógico, entendiendo que uno ya pagó por ese ticket aéreo”, indicó el diputado.

Calisto agregó que “este va a ser un derecho garantizado por ley. Espero que también que en el Congreso podamos resolver y regular lo relacionado a la sobreventa. Hay mucho abuso de la línea aérea, donde se ve especialmente afectada las personas que somos de zonas extremas. Nosotros usamos el avión no por lujo, no por vacaciones ni comodidad, sino por necesidad al ser el único medio de transporte para movilizarnos a la zona central a realizarnos exámenes, operaciones, o realizar estudios superiores”.

La cámara rechazó las indicaciones propuestas por el Senado, por lo que la iniciativa deberá discutirse en la comisión mixta. Luego de este trámite, deberá votarse nuevamente en la Cámara de Diputados.