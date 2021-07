El Seremi de Educación y la Directora Regional de la Supereduc también presentaron la campaña “Si Te Cuido me Cuido”

Coyhaique.- Hasta el Liceo Josefina Aguirre Montenegro de Coyhaique concurrieron el Seremi de Educación Sergio Becerra Mera y la Directora Regional de la Superintendencia de Educación Escolar Pamela Adriazola Rojas para acompañar el proceso de preparación para el retorno a clases presenciales en forma parcial el segundo semestre. En la oportunidad también las autoridades presentaron la campaña “Si Me Cuido, Te Cuido”

“Con la actualización del Plan Paso a Paso, las clases presenciales son consideradas actividades esenciales, por lo que los colegios y jardines infantiles podrán funcionar también en fase 1 de Cuarentena, observando todas las medidas de cuidado sanitario. Las clases presenciales siguen siendo voluntarias para los padres y los colegios deben estar abiertos y preparados para recibir a sus alumnos. Hoy constatamos la buena disposición del sostenedor municipal y director del plantel para iniciar en forma parcial las clases presenciales el segundo semestre con los estudiantes de las especialidades técnico profesionales que imparten”, señaló el Seremi Sergio Becerra Mera.

El Director del Liceo Josefina Aguirre Montenegro Adolfo Pavez Cornejo señaló que “Para nosotros hoy es muy importante ir generando las condiciones básicas para el retorno a clases presenciales en el segundo semestre. En nuestro caso, daremos prioridad a los estudiantes de la formación técnico profesional, ya que ellos son los que más necesitan de la presencialidad. Estamos trabajando junto al sostenedor para implementar todos los elementos de modo de garantizar la seguridad sanitaria tanto de nuestros estudiantes como los profesores y asistentes de la Educación”.

Fiscalización a establecimientos

Por su parte, la Superintendencia de Educación está desarrollando un programa de medidas de higiene ante Covid-19 en todas las regiones del país, para fiscalizar que los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad establecidas por la autoridad sanitaria y educacional. Entre ellos, contar con los protocolos de actuación para enfrentar el retorno presencial a clases en el contexto Covid-19 y que se encuentren a disposición de la comunidad educativa.

“En la región de Aysén hemos realizado 54 visitas de acompañamiento a distintos establecimientos educacionales para orientarlos sobre las medidas de higiene y seguridad que deben cumplir según las disposiciones del Minsal y del Mineduc, para que en este regreso a clases sus estudiantes vuelvan a las salas de forma segura. Además, hasta el 14 de julio, hemos recibido a nivel nacional 105 denuncias por problemas en la apertura de establecimientos educacionales durante la emergencia sanitaria”, destacó la directora regional, Pamela Adriazola Rojas.

“Es importante mencionar que el regreso a clases es un proceso voluntario para las familias. Si un padre, madre o apoderado siente que el establecimiento no está implementando las medidas de seguridad e higiene, o no abra sus puertas para el regreso a clases presenciales, puede hacer la denuncia ante la Superintendencia de Educación en la página web www.supereduc.cl”, señaló Pamela Adriazola.

Campaña “Si te Cuido, Me Cuido”

“Si te cuido, me cuido” es una campaña de la Superintendencia de Educación que responde a la necesidad de hacer un llamado a la ciudadanía y a las comunidades educativas a propiciar el autocuidado y el cuidado de los demás como un acto de amor y solidaridad en los distintos ámbitos de la vida diaria, especialmente en nuestros hogares, en los establecimientos educacionales y en lo digital. Esta pandemia nos ha traído innumerables desafíos, en la manera de relacionarnos, con confinamientos prolongados que han ocasionado que niñas, niños y jóvenes y sus familias estén agobiados y exigidos emocionalmente haciendo más difícil el relacionamiento a través de las pantallas.

La campaña resalta la importancia de la convivencia escolar dentro y fuera del mundo digital, pero también entregar herramientas de orientación normativa a los establecimientos en ámbitos tan importantes para el cuidado de todos como seguridad, salud e higiene, convivencia y resolución colaborativa de conflictos. En nuestra web www.supereduc.cl habilitamos un banner de la campaña donde podrán descargar material relacionado a estas temáticas y acceder a nuestra serie de webinars.

¿A quién va dirigida esta campaña?

Esta campaña está dirigida a la ciudadanía en general y a todos los integrantes de las comunidades educativas: profesores, estudiantes, sostenedores, equipos directivos y de convivencia, y a las familias. Queremos relevar la idea que, a través de conductas diarias que promuevan el cuidado de todos, se puede mejorar y fomentar una sana convivencia, lo cual contribuye directamente a una educación de calidad.

Por ejemplo, en el contexto actual, las comunidades educativas han tenido que adaptarse a nuevas formas de comunicación, donde lo digital ha tomado mucha importancia. En este sentido, promover el respeto y conductas que nos ayuden a convivir de buena manera en este espacio virtual, es indispensable para prevenir situaciones como el ciberacoso.

La Supereduc ha habilitado un sitio especial para la campaña, al cual se puede acceder desde la portada de nuestro sitio web www.supereduc.cl. En esta página está todo el material descargable y se agregarán también los webinars que se desarrollan durante este año. Además se complementa con material impreso que entregará en nuestros planes de acompañamiento en todas las regiones del país.