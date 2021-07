Dicha infraestructura forma parte del proyecto de construcción de módulos críticos en el Hospital regional de Coyhaique, que incluye también una Unidad de Paciente Crítico Pediátrico y un Servicio de Esterilización.

Aysén.- En los últimos días, el senador David Sandoval Plaza, se reunió con los cardiólogos Patricio Julio y Mauricio Reynaud, quien además es jefe de la unidad de cardiología del Hospital Regional de Coyhaique, a fin de abordar la necesidad de contar con una unidad de Hemodinamia en el principal recinto hospitalario de la región de Aysén, infraestructura que forma parte del proyecto de construcción de módulos críticos en el recinto, que también incluye una Unidad de Paciente Crítico Pediátrico y un Servicio de Esterilización.

En la oportunidad, el parlamentario comprometió su apoyo para que se pueda concretar la instancia, la cual subrayó, permitirá contar con una capacidad de respuesta ante un accidente vascular, considerando que las dos primeras horas son esenciales para la atención. “En todos los estudios se señala, que desde el minuto que tienes un problema de tipo cardiaco, los tiempos de atención corren contra reloj, y son críticas las primeras dos horas”.

Sandoval señaló que son cerca de 120 personas las que, en promedio, deben ser trasladas a otros centros de atención en el país, por lo que contar con una unidad es fundamental. “Esta es la única región que no tiene el estándar como el resto del país. Y me alegro del empuje de estos dos médicos, porque han puesto sobre la mesa una necesidad evidente. Somos la única región que no logra tener una cobertura en función de la urgencia que tiene la necesidad de ser atendido en el momento preciso”, enfatizó.

El legislador también abordó el tema con el director del hospital regional, Jaime López, considerando que esto también forma parte de un plan de construcción de otras unidades en el recinto. “Sería dar una respuesta eficiente a algo que en el resto del país logra operar. Ambos (cardiólogos) están en una cruzada que me parece relevante e importante de enfrentar”, destacó.

Sobre esto, el Dr. Marcelo Reynaud, jefe de la unidad de cardiología del Hospital Regional de Coyhaique, hizo hincapié en la necesidad de contar con esta infraestructura, dada la cantidad de tiempo que hoy se requiere para sacar a un paciente de la región en un avión ambulancia, el cual además tiene un costo, en promedio, de poco más de 6 millones de pesos (en un avión comercial el promedio es de $353 mil). “Aunque tuviéramos el mejor convenio con una empresa aérea para sacar al paciente, no alcanzamos a cumplir la norma de lo que debería ser”, recalcó.

En ese sentido, el facultativo recordó que históricamente se ha luchado por contar con esta unidad. “Hace más de diez años que vengo planteando que la región tenga esto, porque a esa misma altura, ya Punta Arenas contaba con un lugar y equipamiento. Por lo tanto estamos atrasados más de diez años”, precisó.

Reynaud indicó que las autoridades regionales de Salud están alineados y entienden que esto es una necesidad y una prioridad. “Nosotros también entendemos que en el escenario nacional, las personas que dirigen el país, tienen que tomar las decisiones informados, y nuestra labor es tratar de que ellos entiendan la magnitud del problema y la necesidad que tiene la región de contar con esto”, concluyó.