La parlamentaria celebró la aprobación por el Senado del proyecto. “Hoy se termina con ciertos dogmatismos y posiciones conservadoras que solo imponen criterios intolerantes sobre otros”, sostuvo.

Valparaíso.- En una histórica votación el Senado aprobó el proyecto que establece el Matrimonio Igualitario. Ahora el proyecto pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados para continuar con su tramitación, la cual cuenta con urgencia por parte del Ejecutivo.

Durante la discusión la senadora Ximena Órdenes Neira indicó: “Es una jornada relevante. Actualmente, 30 países reconocen el matrimonio igualitario y Chile será el próximo”, y agregó: “En pleno siglo XXI no hay nada que justifique este tipo de discriminaciones”.

Asimismo, sostuvo que el proyecto aprobado por el Senado “no es ningún acto de vanguardia, a mi juicio es un acto de dignidad, de reparación y civilizatorio”.

También la senadora Ximena Órdenes subrayó que insistir en que el matrimonio tiene como finalidad la procreación es un argumento sin sentido. “A muchos se les olvida que el año 2004 se derogó la impotencia perpetua e incurable como incapacidad de contraer matrimonio (…), por lo mismo no podemos seguir buscando excusas para dilatar este debate”.

Finalmente, la parlamentaria por la región de Aysén destacó que este proyecto “es inclusiva porque no impide, ni restringe derechos de todos aquellos que se oponen. Estamos presentes en un hecho histórico”, puntualizó.