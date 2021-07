En la segunda sesión de la Comisión Investigadora, Subdirector de Sernac confirmó que este año no han realizado ninguna fiscalización a empresas de gas. Diputados acordaron citar a Ministro de Energía.

Valparaíso.- En el marco de la realización de la segunda sesión de la Comisión Investigadora por el gas licuado, el presidente de dicha instancia legislativa, diputado Miguel Ángel Calisto, criticó el rol que ha cumplido SERNAC ante el sustancial aumento de precio que ha tenido este producto, asegurando que “llama la atención la pasividad que ha tenido esta institución”.

En la sesión, donde asistió el Subdirector de Sernac Jean Pierre Couchot, el legislador señaló que “evidentemente la competencia no está funcionando en el mercado del gas y hay una alta concentración, lo que fue confirmado por la FNE. En las zonas extremas, en algunas comunas el balón de 15 kilos está costando 34 mil pesos. Esto demuestra que está al criterio del sector privado el alza o no del precio del gas. El tema es ¿cuál es el rol del Sernac?, ¿por qué debe esperar la denuncia o la investigación final de la FNE para tomar algunas medidas?”

“Me gustaría saber cuáles son las sanciones que han aplicado, porque esta institución es la que defiende a los consumidores. Yo estoy consciente que el Sernac carece de algunas herramientas y facultades, pero llama la atención la pasividad, porque se trata de empresas que han aumentado los precios sin preguntarle a nadie, lo que ha ido en perjuicio de los consumidores”, indicó.

Calisto agregó que “el Subdirector de Sernac en su intervención aseguró que durante el 2020 realizaron ocho acciones fiscalizadoras en el mercado del gas licuado, pero en lo que va de 2021 no han realizado ninguna, lo que me parece a lo menos insuficiente tomando en cuenta la gran cantidad de denuncias ciudadanas por los altos costos de este producto”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “acordamos citar a una próxima sesión de esta Comisión Investigadora al Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, para que nos explique también que acciones ha impulsado el Gobierno para determinar posibles irregularidades en el mercado del gas licuado. Necesitamos fiscalizar y reitero que es fundamental buscar un mecanismo que permita controlar el precio de este producto”.