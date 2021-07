El programa Yo Emprendo, en sus distintas modalidades o niveles, contempla una intervención de 8 meses, donde se trabaja con 88 emprendedores y emprendedoras de Puerto Ibáñez, Chile Chico, Villa Cerro Castillo, Puerto Río Tranquilo, Bahía Murta y Puerto Sánchez.

La intervención busca fortalecer el desarrollo de los negocios y el aumento en los ingresos de los y las usuarias, entregando apoyo a través de asesorías técnicas, capacitación y el financiamiento de un plan de negocios para adquirir maquinaria, herramientas o insumos.

Dominique Bräutigam, Directora Regional del FOSIS en Aysén, aseguró que “El trabajo territorial que realizamos desde el FOSIS busca poder entregar apoyo y acompañamiento a emprendedores y emprendedoras de distintas localidades del territorio regional, abarcando zonas rurales y urbanas, entendiendo que el emprendimiento es un motor importante para ir moviendo la economía desde las distintas comunas de Aysén en tiempos de pandemia, y así entregar una opción concreta para que familias y personas, en este caso de Chile Chico y Río Ibáñez, puedan ir aumentado sus ingreso y mejorando su calidad de vida a través del fortalecimiento de un emprendimiento existente o la puesta en marcha de una idea de negocio. Es importante destacar que en cada una de estas comunas donde estamos iniciando la ejecución del programa Yo Emprendo, tuvimos oferta postulable y preferencial, donde trabajamos exclusivamente con las familias más vulnerables, quienes pertenecen al Subsistema de Seguridades y Oportunidades.”

Desde Chile Chico, la emprendedora Virina Ríos, quien desarrolla el oficio de costura y confección, inició muy esperanzada su participación en los talleres de capacitación. “No me imaginé estar acá y ahora que tengo una oportunidad puedo pensar más en mi negocio. Yo empecé de a poquito con mi máquina, fui aprendiendo de a poco porque no sabía nada y me gustó, entonces ahora tengo que sacar adelante mi negocio para ir creciendo y poder aprender más cosas. Espero tener mi propio taller de costuras, crear cosas innovadoras y lograr tener mi propio negocio.”

Deisy Peña, usuaria del programa Yo Emprendo en Puerto Río Tranquilo, trabaja en la venta de colaciones y vio en este proyecto la oportunidad de renovar y adaptar su negocio. “Me surgió la idea y vi la necesidad de la gente que a veces llega tarde y no quieren ir a un restaurante, ya que prefieren comer en la comodidad de la cabaña u hostal para descansar.

Me fue bastante bien en los desayunos y almuerzos antes de la pandemia. Ahora yo postulé con esta idea para dar el mismo servicio, pero incluyendo delivery, adaptándonos a los tiempos de pandemia. Dije lo voy a intentar así que postulé y estoy muy agradecida y contenta por haber sido seleccionada, ojalá nos vaya bien y nos resulte todo.”

“Sin lugar a duda la misión del FOSIS y del Programa Yo Emprendo tiene un carácter especial debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 y aquí, apreciamos como 88 emprendedores de las comunas de Río Ibáñez y Chile Chico están enfrentando las dificultades que les ha ocasionado la pandemia, optando a través del Fondo de Solidaridad e Inversión Social a financiamiento, capacitaciones y asesoría técnica con el objetivo específico de reactivar y fortalecer sus negocios, dándole valor a factores como las redes sociales que se transforman en canales de venta y potenciando así diversas aristas para surgir y salir adelante, lo que demuestra el impulso de los habitantes de la cuenca del General Carrera, como de todo el territorio de Aysén”, detalló el Secretario Regional Ministerial (S) de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Barra.

Durante la epata de formación, las emprendedoras y emprendedores que participan del programa, participarán en talleres de apresto digital, capacidades emprendedoras, modelo de negocios, elaboración de un plan de negocios y compras y ventas por internet.