Con la premisa de un regionalismo que no puede ser sólo discurso, sino que debe traducirse en acciones concretas de inversión y reactivación de la economía, el socialista intentará llegar al Consejo Regional de Aysén: “la plata debe estar en la calle”.

Coyhaique.- Poco a poco comienzan a dilucidarse los nombres que buscarán alcanzar algún cargo de elección popular en noviembre, entre los que se encuentra Diego Betancourt, joven socialista (31) que ha ocupado distintas responsabilidades tanto al interior de su partido político como en la administración comunal. Betancourt es un convencido que los grandes desafíos que tendrá el próximo Consejo Regional serán apoyar la reactivación económica, fomentar la generación de empleo, generar políticas asistenciales y de apoyo a las familias más vulnerables y optimizar la inversión pública en estos ámbitos, áreas en la que afirma que “no se puede seguir subvencionando con recursos regionales las inversiones que debieran ser asumidas por ministerios y sectores”.

Diego Betancourt, ex presidente regional de la Juventud Socialista y actual miembro de la directiva comunal del PS, explica que desde su época estudiantil ha asumido diferentes responsabilidades y la coordinación de equipos, sin embargo, asumir una campaña es uno de sus mayores desafíos. “Pese a mi edad tengo una amplia experiencia en materias y políticas sociales, conozco las falencias propias del sistema, por lo que tengo la convicción en que un consejero y el consejo regional pueden hacer la diferencia para una familia, un trabajador o una trabajadora que lo está pasando mal. La crisis económica es una realidad que nos va a golpear por los próximos años y la inversión que se realice en Aysén debe ser coherente con dichas necesidades.”

Respecto a la regionalización, Betancourt Ulloa es claro en manifestar que la región debe decidir hacia donde ir y ahí “cada peso es importante”. “La plata debe estar en la calle, generando empleo y apoyo a la clase trabajadora. Los Ministerios deben hacerse cargo de las obras que ellos han decidido, por lo que los recursos del FNDR no pueden subvencionar iniciativas sectoriales. Tendremos el tremendo desafío de responder a las necesidades de la comunidad en una economía golpeada y es de vital importancia apoyar a micro, pequeños y medianas empresas generando herramientas también para los emprendedores. Conozco de cerca que las políticas de apoyo, los puntajes y la forma en que se calcula el Registro Social de Hogares han dejado a millones de chilenos y chilenas fuera de beneficios y ahí tenemos un desafío como consejeros”.

“Estamos todavía en un proceso incipiente de regionalización. La elección de gobernadores es un paso importante, pero los consejos regionales todavía deben incentivar la regionalización. Nuestro territorio es especial y requiere un tremendo esfuerzo para equilibrar y mejorar el acceso a las políticas de inversión y políticas sociales. Ese es un desafío que he asumido desde esta candidatura”, finalizó Diego Betancourt postulante al Consejo Regional de Aysén.